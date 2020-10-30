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Başkan Çalık “Beylikdüzü'nün Anneleri” İle Buluştu

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, ‘Beylikdüzü’nün Anneleri’ isimli sosyal medya platformunun temsilcileriyle bir araya geldi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
30 Ekim 2020 Cuma 14:08
Başkan Çalık “Beylikdüzü'nün Anneleri” İle Buluştu
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Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşen toplantıda üyeler Başkan Çalık’a Beylikdüzü ile ilgili istek, öneri ve şikâyetlerini iletti. Tüm talepleri tek tek dinleyerek notlar alan Çalık, “Niyetimiz Beylikdüzü’nü, İstanbul’un her açıdan en iyi ilçelerinden biri haline getirmek. Eksiklerimiz elbette var, ama var gücümüzle çalışarak bu eksikleri kapatacağız.” ifadelerini kullandı.

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, ‘Beylikdüzü’nün Anneleri’ isimli sosyal medya platformunun temsilcileriyle bir araya geldi. Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi Toplantı Salonu’nda gerçekleşen toplantıya, Başkan Mehmet Murat Çalık’ın yanı sıra Beylikdüzü Belediyesi Meclis Üyesi Ebru Çevik, ‘Beylikdüzü’nün Anneleri’nin kurucusu ve yöneticisi Gözde Yavuz, platformun üyelerinin bir kısmı ve çocukları katıldı. Bini aşkın üyesi olan platformun pandemi tedbirlerinden dolayı sadece birkaçının katıldığı toplatıda üyeler, Başkan Çalık’a Beylikdüzü ile ilgili istek, öneri ve şikâyetlerini iletti. Çalık, bu taleplere ilişkin ilgili müdürlüklere bilgi verileceğini bildirdi.  

“Niyetimiz Beylikdüzü’nü, İstanbul’un her açıdan en iyi ilçelerinden biri haline getirmek”

Tüm talepleri tek tek dinleyerek notlar alan Başkan Çalık, annelerin park taleplerine karşılık ise Beylikdüzü’nde yakın zamanda faaliyete açılan ve açılacak olan 24 park projesi hakkında bilgiler verdi ve “Beylikdüzü’nde uygun bulduğumuz her noktaya çocuklarımızın gelişimini olumlu etkileyecek yeni parklar yapmaya devam edeceğiz.” dedi. Yaşam Vadisi’nin 2021 yılı sonunda tamamlanacağını ve hayata geçecek diğer projelerle ilgili de bilgiler paylaşan Çalık, “Niyetimiz Beylikdüzü’nü, İstanbul’un her açıdan en iyi ilçelerinden biri haline getirmek. Eksiklerimiz elbette var, ama var gücümüzle çalışarak bu eksikleri kapatacağız.” ifadelerini kullandı. Beylikdüzü’nde yaşamaktan oldukça memnun olduklarını belirten anneler tüm çaba ve emekleri için Başkan Çalık’a teşekkür etti. Toplantı sonunda ise çocuklar Başkan Çalık’a kendisi için çizdikleri resimleri hediye etti.        

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