Başkan Çalık Beylikdüzü Huzurevi'ni Ziyaret Etti

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Beylikdüzü Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret ederek huzurevi sakinlerinin yeni yılını kutladı. Yaş almış büyükleriyle bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu belirten Başkan Çalık, onlarla sohbet edip öneri ve isteklerini de dinledi. Huzurevi sakinleri tarafından ilgiyle karşılanan Başkan Çalık, her biri ile tek tek ilgilenerek çiçek ve hediye takdiminde de bulundu. Ziyareti sırasında huzurevini gezerek eksiklikler hakkında da bilgi alan Başkan Çalık, eksikliklerin kısa sürede tamamlanması için gereken çalışmaların yapılacağını söyledi.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

“Duanızı almak benim için çok önemli”

Huzurevine emek veren çalışanlara da teşekkür eden Başkan Çalık, “Beni bir evladınız, bir kardeşiniz olarak görün. Yeni yılın ilk günlerindeyiz, 2023 yılı çok özel bir yıl. Cumhuriyetimizin 100. yılı içindeyiz. O güzel enerji hepimizin üzerine olsun,inşallah huzur ve mutluluk getirsin. Huzura çok ihtiyacımız var. Bu kentte yaşayan 400 bin insana hizmet ediyoruz,onların hizmetindeyiz. Daha huzurlu, daha rahat yaşamaları adına birçok şey yapıyoruz. Aktif devam eden çalışmalarımız var. Verdiğimiz sözleri bir bir yerine getiriyoruz. Sizin dualarınızla inşallah eksiklerimizi de tamamlayacağız. Benim için burada bulunan siz kıymetli büyüklerim çok önemlisiniz. Duanızı almak benim için çok önemli. Bunca yıl bu memleket için üretmiş insanlarsınız,sizin hakkınız ödenmez. Arzumuz ne size ne de bu topraklara mahcup olmak. O yüzdenyılmadan, yorulmadan var gücümüzle çalışıyoruz” diye konuştu.