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Başkan Çalık Basketbol İhtisas Takımını Ziyaret Etti

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Türkiye Basketbol 2. liginde mücadele eden Beylikdüzü Basketbol İhtisas Takımı;nı ziyaret etti.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
30 Aralık 2020 Çarşamba 10:52
Başkan Çalık Basketbol İhtisas Takımını Ziyaret Etti
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Aydın Örs Spor Kompleksi’nde çalışmalarını sürdüren takımı özellikle son dönemde gösterdikleri başarılarından dolayı tebrik eden Başkan Çalık, Beylikdüzü Belediyesi olarak verilen desteğin her zaman devam edeceğini belirterek bu başarıda emeği geçenlere de ayrıca teşekkür etti Hayata geçirdiği proje ve faaliyetlerle sporun ve sporcunun her daim yanında olan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, 2018 yılında kurulan ve Türkiye Basketbol 2. liginde mücadele eden Beylikdüzü Basketbol İhtisas Takımını ziyaret etti. Beylikdüzü Aydın Örs Spor Kompleksi’nde çalışmalarını sürdüren takımı; Beylikdüzü Belediyesi 1. Başkan Vekili Serdal Mumcu ve ilçe protokolü ile birlikte ziyaret eden Başkan Çalık, üst üste aldıkları son iki galibiyet için de oyuncuları ayrıca tebrik etti.


Çalık, “Desteğimiz her zaman devam edecek”

02 Ocak Cumartesi günü Ankara Büyükşehir Belediyesi Ego Spor ile gerçekleşecek olan mücadelenin Beylikdüzü Belediyesi sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanacağı müjdesini veren Başkan Çalık, “Müsabakalarda önemli olan iyi bir mücadele ortaya koymak. Ama ben elinizden geleni yapınca ve Beylikdüzü’nün de enerjisiyle rakibi mağlup edersiniz diye tahmin ediyorum. Şu an çok iyi bir performans tutturdu takım, inşallah da böyle devam eder. Beylikdüzü Belediyesi olarak desteğimiz her zaman devam edecek.” ifadelerini kullandı.

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