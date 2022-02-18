BAKSM’deki̇ Dersli̇kler Gece Yarısına Kadar Hi̇zmet Verecek

İlçe genelinde 18 kütüphaneyi vatandaşların kullanımına sunan Beylikdüzü Belediyesi tarafından, Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi’nde bulunan kütüphane ve dersliklerdeki çalışma saatleri yeniden düzenlendi. Bu kapsamda Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi içerisinde bulunan Yaşar Kemal Kütüphanesi haftanın yedi günü 08.30 - 21.00 saatleri arasında açık olurken, öğrenciler artık 21.00 – 00.00 saatleri arasında da giriş katta bulunan özel etüt sınıflarından faydalanabilecek.

“Kütüphane ve etüt sınıfları haftanın yedi günü açık”

Yarıyıl tatili boyunca öğrencilerin daha uzun süre ders çalışmaları için ekstra olanaklar sağladıklarını belirten Beylikdüzü Belediyesi Kütüphaneler ve Müzeler Şefi Sema İşler, “Bu kapsamda Yaşar Kemal Kütüphanemizde 21:00 olan kapanış saatimizi tatil boyunca 23.00’a kadar uzattık. Tatil bittikten sonra 09:00-21:00 olan standart çalışma saatlerimize döndüğümüzde öğrencilerden gelen talepler doğrultusunda Yaşar Kemal Kütüphanesi’nin açılış saatini 08.30 olarak belirledik. Aynı zamanda 21.00’dan sonra ise lise ve üniversite öğrencilerinin yanı sıra özellikle TUS ve KPSS sınavları gibi sınavlara hazırlanan vatandaşlar için BAKSM giriş katta bulunan derslikleri etüt sınıfları olarak organize ettik ve onların kullanımına sunduk.” şeklinde konuştu.

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)