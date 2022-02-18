banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 9
parçalı bulutlu
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
ALTIN
830.20
DOLAR
13.65
STERLİN
18.55
EURO
15.49
Doç.Dr.Fatma Şen :Kanserden Korkma Geç Kalmaktan Kork Dedi
Doç.Dr.Fatma Şen :Kanserden Korkma Geç...
Gelin Canlar Bir Olalım
Gelin Canlar Bir Olalım
Esenyurt’tan türkiye’ye model: “kampüs lise”
Esenyurt’tan türkiye’ye model: “kampüs lise”
İstanbulluların Dayanışma Parasına El Konuldu
İstanbulluların Dayanışma Parasına El Konuldu

BAKSM’deki̇ Dersli̇kler Gece Yarısına Kadar Hi̇zmet Verecek

İstanbul’un modern, kullanışlı ve iddialı kültür sanat merkezlerinden biri haline gelen Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi’nde bulunan kütüphane ve dersliklerde çalışma saatleri yeniden düzenlendi. Yaşar Kemal Kütüphanesi saat 21.00’a kadar vatandaşların kullanımına açık olurken, BAKSM içerisinde giriş katta bulunan etüt sınıfları ise 21.00 - 00.00 saatleri arasında hizmet vermeye devam edecek.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
18 Şubat 2022 Cuma 10:06
BAKSM’deki̇ Dersli̇kler Gece Yarısına Kadar Hi̇zmet Verecek
banner171

İlçe genelinde 18 kütüphaneyi vatandaşların kullanımına sunan Beylikdüzü Belediyesi tarafından, Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi’nde bulunan kütüphane ve dersliklerdeki çalışma saatleri yeniden düzenlendi. Bu kapsamda Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi içerisinde bulunan Yaşar Kemal Kütüphanesi haftanın yedi günü 08.30 - 21.00 saatleri arasında açık olurken, öğrenciler artık 21.00 – 00.00 saatleri arasında da giriş katta bulunan özel etüt sınıflarından faydalanabilecek.

“Kütüphane ve etüt sınıfları haftanın yedi günü açık”

Yarıyıl tatili boyunca öğrencilerin daha uzun süre ders çalışmaları için ekstra olanaklar sağladıklarını belirten Beylikdüzü Belediyesi Kütüphaneler ve Müzeler Şefi Sema İşler, “Bu kapsamda Yaşar Kemal Kütüphanemizde 21:00 olan kapanış saatimizi tatil boyunca 23.00’a kadar uzattık. Tatil bittikten sonra 09:00-21:00 olan standart çalışma saatlerimize döndüğümüzde öğrencilerden gelen talepler doğrultusunda Yaşar Kemal Kütüphanesi’nin açılış saatini 08.30 olarak belirledik. Aynı zamanda 21.00’dan sonra ise lise ve üniversite öğrencilerinin yanı sıra özellikle TUS ve KPSS sınavları gibi sınavlara hazırlanan vatandaşlar için BAKSM giriş katta bulunan derslikleri etüt sınıfları olarak organize ettik ve onların kullanımına sunduk.” şeklinde konuştu.

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)


Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“Beslenme saati” projesi yüzlerce ihtiyaç sahibine Ulaşacak
“Beslenme saati” projesi yüzlerce ihtiyaç sahibine Ulaşacak
Beylikdüzü’nde Sevgi Hakimdi
Beylikdüzü’nde Sevgi Hakimdi
Türkiye’nin En Büyük Fosil Ağacı Beylikdüzü’nde
Türkiye’nin En Büyük Fosil Ağacı Beylikdüzü’nde
İmamoğlu: “Elektrik Faturasının Üç Misli Arttığı Bir Ortamda Asgari Ücrete Yüzde 100 Zam Yapsanız da Yetmez”
İmamoğlu: “Elektrik Faturasının Üç Misli Arttığı Bir Ortamda Asgari Ücrete Yüzde 100 Zam Yapsanız da Yetmez”
Okullardaki̇ Dezenfeksi̇yon Çalışmaları Ti̇ti̇zli̇kle Yürütülüyor
Okullardaki̇ Dezenfeksi̇yon Çalışmaları Ti̇ti̇zli̇kle Yürütülüyor

banner186

banner201

banner199

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169