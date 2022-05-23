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BAKSM Veri Sanatına Kapılarını Açtı

Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi (BAKSM) son yıllarda yükselmekte olan veri sanatına kapılarını açtı. Veri analisti Atakan Kızıltan’ın yapay zeka ve veri bilimi teknikleriyle ortaya koyduğu 12 görsel ve 8 videodan oluşan “Datoptikon” isimli sergi, sanatseverlerle buluştu. Beylikdüzü halkını ilk kez veri sanatıyla buluşturan sergi için son gün ise 12 Haziran.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
23 Mayıs 2022 Pazartesi 16:18
BAKSM Veri Sanatına Kapılarını Açtı
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Beylikdüzü Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan ve sanatın her alanını ilçe halkıyla buluşturan Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi (BAKSM) veri sanatına ev sahipliği yapıyor. Veri analisti Atakan Kızıltan’ın yapay zeka ve veri bilimi teknikleriyle oluşturduğu “Datoptikon” sergisi BAKSM Hanımeli Sergi Alanı’nda sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Kızıltan’ın yapay zeka aracılığıyla eğitilmiş modellerden oluşturduğu videoların kesitlerinin de bulunduğu sergide, görsellerin altında videoların kolayca izlenebilmesi için kare kodlar yer aldı. Serginin 12 görsel ve 8 videodan oluştuğunu belirten Kızıltan, “Görselleri oluştururken çıkış noktam, felsefe ve filozoflardı. Bunun da temel sebebi şu; benim çok sevdiğim demokratizasyon diye bir kavram var. Halka indirgemek anlamına geliyor. Felsefe her zaman kaçınılan bir kelime olmuştur. Felsefeyi yine mesafeli kalınan, veri ve teknoloji ile birleştirerek halka indirgemek istedim.” diyerek emeği geçenlere teşekkür etti.

Son gün 12 Haziran

Sergi açılışının ardından gerçekleşen söyleşide Atakan Kızıltan, kodlama ve yazılım ile sanat üretimi hakkında paylaşımlarda bulundu. Her anın verilerden oluştuğunu vurgulayan Kızıltan, “Algoritmalarla konuştuklarımızdan veya sosyal medyada yazdıklarımızdan duygu durumlarımız ortaya çıkartılabiliyor. Büyük veri işlenmesi çok zor olan, klasik veri bilim teknikleriyle değil, çok farklı bilgisayarlar gerektiren veriler anlamına geliyor. Şirketler ve endüstri bunu her yerde kullanıyor.” şeklinde konuştu. Hikayeleştirme kavramının önemine de değinen Kızıltan, “Elimizde yüzlerce veri var ve bunları doğru görselleştirmek önemli. Veri görselleştirme ve hikaye yaratmak benim için çok keyifli bir şey.” ifadelerini kullandı. “Datoptikon” sergisi, 12 Haziran tarihine kadar BAKSM Hanımeli Sergi Alanı’nda sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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