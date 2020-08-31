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Alevi – Bektaşi Dernek Başkanlarından Beylıkdüzü’ne Ziyaret

Alevi-Bektaşi derneklerinin genel başkanları Beylikdüzü’nde bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın eşlik ettiği ziyaretler kapsamında yapımında son aşamaya gelinen Beylikdüzü Fatma Ana Cemevini de ziyaret eden heyet, mimarisi ve peyzaj düzenlemeleriyle ortaya çıkan başarılı proje için teşekkürlerini ileterek memnuniyetlerini dile getirdi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
31 Ağustos 2020 Pazartesi 12:09
Alevi – Bektaşi Dernek Başkanlarından Beylıkdüzü’ne Ziyaret
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Sivil Toplum Kuruluşları ile her zaman dirsek temasında olan ve yönetim anlayışında onlardan güç alan Beylikdüzü Belediyesi, bu kez Alevi – Bektaşi derneklerinin Genel Başkanlarını ağırladı. Pir Sultan Kültür Derneği Genel Başkanı Gani Kaplan, Alevi Bektaşi Federasyonu Genel Başkanı Hüseyin Güzelgül, Alevi Kültür Dernekleri Genel Başkanı İsmet Kurt, Alevi Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Celal Fırat, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Genel Başkanı Ercan Geçmez’in katıldığı ziyarete Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık eşlik etti. Heyet ziyaret kapsamında yapımında sona gelinen Beylikdüzü Fatma Ana Cemevi’ni de ziyaret etti. Başkan Çalık cemevine ilişkin tüm detayları paylaşırken modern ve büyüleyici mimarisinin yanı sıra donanımlı peyzaj düzenlemeleriyle proje tam not aldı. Dernek Başkanları ziyaret sonunda Başkan Çalık’a ve emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti.

Başkan Çalık, “STK’lar ile Ortak Masalar Kurmaya Devam Edeceğiz”

Muharrem Ayı içerisinde gerçekleşen bu önemli ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirten Başkan Çalık, “Çok kıymetli dernek başkanlarımızla bugün bir araya geldik ve ilçemizde hayata geçirdiğimiz projelerimizi gezdik. Yapımında sona geldiğimiz Beylikdüzü Fatma Ana Cemevimize ilişkin başkanlarımızdan aldığımız geri dönüşler bizleri bir hayli mutlu etti.  Beylikdüzü Belediyesi olarak her zaman Sivil Toplum Kuruluşları ile ortak masalar kurmaya devam edeceğiz. Ziyaretleri için tekrardan teşekkürlerimi iletiyorum” ifadelerini kullandı.

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