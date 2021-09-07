Akut Kurucu Başkanı Mahruki'den Beylikdüzü Ziyareti

AKUT kurucu başkanı Nasuh Mahruki, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ile birlikte; Beylikdüzü Afet Anı Koordinasyon ve Lojistik Merkezi, Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi ile afet anında geçici barınma alanı olarak kullanılacak olan Pazar İstanbul’u ziyaret etti. Ziyaretler sırasında Mahruki ile fikir alışverişinde bulunan Başkan Çalık, “İlçemizi olası afetlere hazırlamak önceliğimiz. Başımıza gelecek felaketi bekleyemeyiz, bunun için ne gerekiyorsa yapıyoruz. Beylikdüzü’nde sağlıklı ve güvenli bir gelecek için hiç durmadan çalışıyoruz.” şeklinde konuştu.

Çalık: Dirençli bir kent olma hedefi bizim için çok önemli

Nasuh Mahruki’yi Beylikdüzü’nde ağırlamış olmaktan mutlu olduğunu belirten Başkan Çalık, “Türkiye’nin en kıymetli sivil toplum kuruluşu olan ve AKUT denince akla ilk gelen isim olan Nasuh Mahruki ile birlikte ilçemizde önemli ziyaretlerde bulunduk. Afete dair, bu kentin dirençli hale gelebilmesi adına neler yapılabileceğini konuştuk. Afete dair yaptığımız çalışmaların pratikten gelen bir kişi tarafından değerlendirilmesi bizim için çok kıymetli. Dirençli bir kent olma hedefimiz bizim için çok önemli. Kentlerde yapmamız gereken o kadar çok iş var ki, biz bir yerinden başlamak istiyoruz.” dedi.

“Ümit ediyorum ki Beylikdüzü’nde yapılan güzel işleri diğer kurumlarda benimser”

Beylikdüzü Belediyesi’nin afet yönetimi konusunda ciddi çalışmalar yürüttüğünü ifade eden Mahruki ise, “Türkiye’de neredeyse her beş kişiden biri İstanbul’da yaşıyor. Dolayısıyla nüfusun büyük bir bölümü tek bölgede bir yığın haline gelmiş. Burada yaşanabilecek bir deprem veya bir sel çok büyük sorunlara yol açacaktır. Bir acil durum veya afet yönetiminden bahsetmek istiyorsak öncelikle sağlıklı bir durum tespiti yapmamız gerekiyor. Artık sadece deprem değil; seller, orman yangınları ve maden faciaları yaşanıyor. Eğer bütün sektörler, kurumlar eşgüdümlü iş birlikteliği içerisinde çalışırsa en az zararla bu afetleri atlatabiliriz. Bu konuda merkezi hükümetin ve yerel yönetimlerin daha duyarlı olması gerekiyor. Bugün Beylikdüzü’nde yapılan güzel projeleri gördüm. Ümit ediyorum ki bunları diğer kurumlarda benimser. Bu örnekler ışığında diğer yerel yönetimler de afetler ile mücadele yolunda risk yönetiminin önemini kavrayarak gerekli planları ve projeleri hazırlar.” ifadelerini kullandı. İlçede gerçekleşen bir dizi ziyaretin sonrasında Yaşam Vadisi içerisinde yer alan Yaşam Bahçesi’ni de gezen Mahruki, bahçede bulunan mahsullerin Gıda Bankası aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasından dolayı duyduğu memnuniyeti belirterek Başkan Çalık’a teşekkür etti.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)