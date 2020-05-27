Ağlatan dram...Artık hamile anne yalnız değil

Geride bir çocuk, birde hamile eş bıraktı....

Türk Kızılay Beylikdüzü Şubesi 'Kimsesizlerin kimsesi olmaya' devam ediyor. Atilla Kırali başkanlığında Türk Kızılayı Beylikdüzü Şubesi takdir edilen çalışmalarıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Pandemi süreci ve Ramazan ayı boyunca Beylikdüzü ilçesinde kapı kapı dolaşarak, ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarını gideren şube başkanı Atilla Kırali yaşadığı dramı ağlayarak anlattı.

İstanbul Times Haber Merkezi / Bayram Kırtaş

Türk Kızılay Beylikdüzü Şubesi'nin başına geçtiği andan itibaren çalışmalarıyla takdir toplan

şube başkanı Atilla Kırali, ilçe bürokratı ve belediye ile işbirliğini başarıyla sürdürüyor. İhtiyaç sahiplerine 3 öğün yemek verildiğini söyleyen Türk Kızılay Beylikdüzü Şube Başkanı Atilla Kırali Ramazan ayında toplanan fitre ve zekatları ihtiyaç sahiplerine dağıtırken, karşılaştığı dramlardan birini göz yaşlarıyla anlattı.

AĞLATAN DRAM...

Şube Başkanı Atilla Kırali, "Bir anne ve 11 yaşındaki oğlu sabah saatlerinde erzak için şubemize müracaat için geldi. Ancak belli ki bir koli erzak ve 3 kilo tavukla işi örtbas etmek mümkün değildi. Aylardır ödenmemiş elektrik, su faturaları var. Sıkıntıları büyük. Anlattıklarının doğru olup olmadığını kontrol için hem de evlerine bırakmak kendi aracımla onları evlerine götürdüm. Evlerine girdiğimde durum içler acısıydı. Çok etkilendim. Ağlamamak için kendimi zor tutum" şeklinde sözlerine devam etti.



ARTIK HAMİLE ANNE YALNIZ DEĞİL

Boğazım düğümlene düğümlene aileyi biraz daha tanımak için soru sordum diyen, Atilla Kırali, "İki yıl önce anne, baba ve bir evlat olarak İran’dan gelmişler. Baba ve anne Aksaray’da çalışmaya başlamış. Baba daha sonra iki ay önce işlerini halletmek için İran’a gitmiş. Orada Korona Virüse yakalanmış ve vefat etmiş. İki aydır babasız yaşamlarını sürdüren aile, kiralar daha ucuz diye Şirinevler’den Beylikdüzü’ne taşınmışlar. Taşınma parası olarak da buzdolaplarını nakliyeciye vermişler. İki ay sonra babasız olarak ikinci çocuğunu dünyaya getirecek olan hamile anne büyük geçim sıkıntısı çekmiş. En son 1000 Türk Lirası olan kiralarını televizyonlarını 600 TL’ye satarak, 800 TL olarak ancak ödeyebilmişler. Sokakta bir buz dolabı bulmuşlar ve 20 TL’ye evlerine taşıtmışlar. Ancak sadece derin dondurucu kısmı çalışıyor. Yarım saatte bir kapısını açıp, içindekilerin donmasını engelliyorlar. Dolaplarında sadece sabah bizim verdiğimiz erzak vardı. Kızılay olarak ihtiyaçlarını giderdik. Ve bundan sora aile Kızılay’ın himayesinde olacak. Her türlü desteği vereceğiz" dedi.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)