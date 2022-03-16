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“Afette de Beylikdüzü modeli oluşturacağız”

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, karla mücadele çalışmaları kapsamında emek veren tüm çalışma arkadaşlarıyla bir araya gelerek teşekkürlerini sundu. Ayrıca İstanbul’da yarından itibaren kar yağışının yeniden etkili olacağını belirten Başkan Çalık, “İleride yaşanması muhtemel olan afetlere karşı merkezlerimiz, personellerimiz, araçlarımız ve sistemimizle daima hazırlıklıyız. Sistemlerimizi daha da geliştirerek afette de Beylikdüzü modeli oluşturacağız.” ifadelerini kullandı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
16 Mart 2022 Çarşamba 17:11
“Afette de Beylikdüzü modeli oluşturacağız”
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Beylikdüzü Belediyesi, yurt genelinde etkili olan ve İstanbul’da da etkisini gösteren kar yağışında tüm birim ve müdürlükleriyle etkin bir mücadele gösterdi. Beylikdüzü’nde yağışın olumsuz etkilerini azaltmak için gece gündüz verilen mücadelenin ardından Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, ekip arkadaşlarıyla Afet Anı Koordinasyon ve Lojistik Merkezi’nde bir araya geldi. Başkan Çalık, “Arkadaşlarımızla birlikte Beylikdüzü için mücadele ettik. Emek veren ve gönlünü ortaya koyan bütün çalışma arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum. Tüm ekip arkadaşlarımla birlikte Beylikdüzü için üretmeye ve çalışmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Çalık: Beylikdüzü afetlere daha dirençli hale gelecek

İstanbul’da yarından itibaren kar yağışının yeniden etkili olacağını belirten Başkan Çalık, “Karla mücadele noktasında tecrübe kazanmış bir ekibiz. İleride yaşanması muhtemel olan afetlere karşı merkezlerimiz, personellerimiz, araçlarımız ve sistemimizle daima hazırlıklıyız. Afet öncesi, afet anı ve afet sonrası diye üçe böldüğümüz bir afet planlamamız var. Afet öncesinde, bütün komşularımızı bilgilendirmek için eğitimlerimize devam ediyoruz. İçerisinde Beylikdüzü Mutfak’ın da olduğu, Afet Anı Koordinasyon ve Lojistik Merkezimizi afet anlarında çok aktif bir şekilde kullanacağız. Beylikdüzü Mutfak’ın ne kadar önemli bir işlev gördüğünü kar yağışında bir kez daha gördük. 1 saatte yaklaşık 10 bin kişiye çorba çıkarabilecek bir kapasiteye sahip. Afet sonrasında da gelen lojistik malzemeler için başka bir merkezimiz var. Orada vatandaşlarımıza barınma hizmeti de sunmuş olacağız. Beylikdüzü afetlere daha dirençli hale gelecek. Sistemlerimizi daha da geliştirerek afette de Beylikdüzü modeli oluşturacağız.” şeklinde konuştu.

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