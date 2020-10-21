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Afet Koordinasyon Merkezi'nde Sona Yaklaşıldı

Dereağzı Mahallesi’nde, Beylikdüzü Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa edilen Afet Koordinasyon Merkezi içerisinde yer alacak aşevi inşaatında sona yaklaşıldı.

Sevcan ÇOBAN
Sevcan ÇOBAN
21 Ekim 2020 Çarşamba 13:57
Afet Koordinasyon Merkezi'nde Sona Yaklaşıldı
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Tamamen çelik konstrüksiyon olan ve afet sonrasında vatandaşların tüm ihtiyaçlarına cevap verebilecek özelliklerdeki merkezin, oldukça kıymetli ve gerekli bir proje olduğunun altını çizen Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Beylikdüzü’nde zor dönemleri dayanışmayla atlatabileceğimize inancım tam. İnşallah ülkemiz hiç felaket görmesin ama biz yine de olası bir deprem ve afete hazırlık yapıyoruz.”dedi.   

Beylikdüzü Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa edilen Afet Koordinasyon Merkezi içerisinde yer alacak aşevi binasında sona yaklaşıldı. Dereağzı Mahallesi’nde bulunan ve tamamen çelik konstrüksiyon olan merkez, afet sonrasında vatandaşların tüm ihtiyaçlarına cevap verebilecek özelliklerde yapılıyor. İçerisinde; ekmek hazırlama - pişirme, sebze, et hazırlama - pişirme ve kuru gıda malzemeleri için soğuk depo mahalleri ile bay bayan soyunma odaları ve tuvaletlerin bulunduğu merkez toplamda bin m2’lik alana sahip. Olası bir afet durumunda merkez 7/24 esasıyla hizmet verecek.  

“Merkezin Tüm Birimleri Vatandaşların Kullanıma Açılmak Üzere Planlandı”

Beylikdüzü Belediyesi Fen İşleri Müdürü Hakan Baş’ın, “üs” olarak tanımladığı merkez; 10 bin m2 alana bin m2 oturum alanı bulunan Aşevinin yanı sıra, 930 m2 toplam alanlı 3 adet idari bina, 180 m2 toplam alanlı depo binası, 150 m2 alanlı kademe binası ve 90 tonluk  1 adet su deposu binalarını da içerisinde barındıracak. Merkezin Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın göreve geldikten sonra hayata geçirdiği ilk proje olduğunu belirten Hakan Baş, “Burası hali hazırda Fen İşleri Müdürlüğü’nün de kullandığı bir ek hizmet binası. Ancak afet durumunda merkezin tüm birimleri vatandaşların kullanıma açılmak üzere planlandı.” şeklinde konuştu.   

“Afet Anında Kimseye İhtiyaç Duymadan Çorbamız Kaynasın İstiyoruz”

İlk olarak pandemi döneminde yoğun olarak kullanılan merkezin oldukça kıymetli ve gerekli bir proje olduğunun altını çizen Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Beylikdüzü’nde zor dönemleri dayanışmayla atlatabileceğimize inancım tam. Kendi kendine yetebilen bir kent olma hedefimiz bizim için çok önemli. Afet anında kimseye ihtiyaç duymadan çorbamız kaynasın istiyoruz.  İnşallah ülkemiz hiç felaket görmesin ama biz yine de olası bir deprem ve afete hazırlık yapıyoruz.” ifadelerini kullandı.

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