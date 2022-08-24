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9. Barış Ve Sevgi Buluşmaları Başlıyor

Beylikdüzü Belediyesi tarafından bu yıl 9.su düzenlenen Barış ve Sevgi Buluşmaları, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100.yıl coşkusunun yaşanacağı kortej yürüyüşüyle başlıyor. Çok sayıda vatandaşın katılacağı yürüyüşünardından sanatçı Erol Evgin, sevilen şarkılarını Barış ve Sevgi için seslendirecek. 6 gün boyunca;Çardak Altı Sohbetleri, Sahaf Festivali, konserler ve spor turnuvalarına ev sahipliği yapacak olan festival, binlerce vatandaşı bir araya getirecek. Tüm İstanbulluları etkinliklere davet eden Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Beylikdüzü’nün simgesi 9. BarışveSevgiBuluşmaları’nda; ortak akıl, ortak çaba ve ortak yaşamın gücüyle yine hep birlikte olacağız.Ortak dileğimiz Barış ve Sevgi.” dedi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
24 Ağustos 2022 Çarşamba 15:51
9. Barış Ve Sevgi Buluşmaları Başlıyor
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Beylikdüzü Belediyesi tarafından bu yıl 9.su düzenlenen Barış ve Sevgi Buluşmaları, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100.yıl coşkusunun yaşanacağı kortej yürüyüşüyle başlıyor. Çok sayıda vatandaşın ellerinde bayraklarlakatılacağı yürüyüş,Cumhuriyet Etkinlik Alanı’nda gerçekleşen Erol Evgin konseriyle taçlanacak. Tüm İstanbul’un heyecanla beklediği festival, 30 Ağustos – 4 Eylül tarihleri arasında sanat, eğitim, edebiyat ve müzik dünyasının önde gelen isimlerini Beylikdüzü’nde ağırlayacak. Keyifli sohbetlerin gerçekleştiği ve her yıl büyük ilgi gören Çardak Altı Sohbetleri’nde bu yıl “Ortak akıl, ortak çaba ve ortak yaşam” konuları masaya yatırılacak. Festival boyunca Ersin Show, konserlerden önce sahne alarak izleyicilere eğlence dolu anlar yaşatırken; Volkan Konak, Niyazi Koyuncu, Antakya Medeniyetler Korosu, Madrigal ve Elif Buse Doğan sevilen şarkılarını Barış ve Sevgi için seslendirecek.Öte yandan 9. Barış ve Sevgi Buluşmaları’nda sporseverler de keyifli dakikalar geçirecek.31 Ağustos - 4 Eylül tarihlerinde yapılacak ödüllü tavla, sokak basketbolu ve masa tenisi turnuvaları büyük çekişmelere sahne olacak.

Çardak Altı Söyleşileri alanında uzman isimleri ağırlayacak

Bu yıl ki teması “Ortak akıl, ortak çaba ve ortak yaşam” olan Çardak Altı Sohbetleri’nin moderatörlüğünü Pelin Batu üstlenecek. Söyleşilerde; ekonomi yazarları Murat Muratoğlu ve Yalın Alpay ‘Ekonomide Ortak Çaba’, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ve Beylikdüzü Siyasi Parti İlçe Başkanları ‘Yerel Siyaset ve Müşterekler’, Prof. Dr. Mehmet Sungur ve yazar Ömür Kurt ‘Eğitimde Ortak Akıl’, Doç. Dr. Yavuz Samur ve Dr. Çağla Gül Şenkardeş ‘Dijital Çağda Ortak Yaşam’, şair ve yazar Ataol Behramoğlu ile müzisyen Haluk Çetin ise ‘Kültür-Sanatta Ortak Çaba’, konulu keyifli sohbetler gerçekleştirecek.

Sahaf Festivali 27 Ağustos’ta başlıyor

Festival kapsamında ayrıca, bu yıl 6.sı düzenlenen Sahaf Festivali’nde birçok değerli ve nadide eser, Ümit Nar’ın münadiliğinde gerçekleşecek kitap mezatlarında açık arttırma usulüyle satışa sunulacak. 27 Ağustos’ta başlayacak festival kapsamındaTürkiye’nin farklı noktalarından gelen yirmi dört sahaf, yüz bine yakın kitap ve dergiyi kitapseverlerle buluşturacak. Koleksiyoncuların, koleksiyonlarına yeni kitaplar eklediği Gündüz Mezatı saat 17.30, Gece Mezatı ise 21.30’da Yaşam Vadisi 1.etapta gerçekleşecek.

6 gün sürecek etkinliklere tüm İstanbulluları davet eden Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Beylikdüzü’nün simgesi 9. Barış ve Sevgi Buluşmaları’nda; ortak akıl, ortak çaba ve ortak yaşamın gücüyle yine hep birlikte olacağız. Ortak dileğimiz Barış ve Sevgi.” dedi.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA

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