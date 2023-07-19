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8. Beylikdüzü Klasik Günleri Başlıyor

Beylikdüzü Belediyesi tarafından bu yıl sekizincisi gerçekleştirilen Beylikdüzü Klasik Müzik Günleri, 21- 22 ve 23 Temmuz tarihlerinde Yaşam Vadisi’nde düzenlenecek.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
19 Temmuz 2023 Çarşamba 18:04
8. Beylikdüzü Klasik Günleri Başlıyor
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Klasik müzikseverlerin büyük bir heyecanla beklediği Beylikdüzü Klasik Müzik Günleri, sekizinci kez sanatseverlerin bir araya getirecek. 21-22 ve 23 Temmuz tarihlerinde Yaşam Vadisi 1.Etap içerisinde bulunan 6 Mayıs Gençliğimiz Var Sahnesi’nde gerçekleşecek etkinlikler klasik müziğin önde gelen isimlerini ağırlayacak. 21 Temmuz’daki açılış konserinde Şef Doç. Batuhan Uzgören yönetiminde İSP Oda Orkestrası sahne alacak. Genç Mezzosoprano Eylül Elif Arslan’ın konuk sanatçı olarak katılacağı konser 21.00’da başlayacak. Festivalin ikinci gününde ise Fly Quartet grubu genç Mezosoprano Seda Taşpınar ile birlikte sahne alacak. Festivalin son gününde ise Yüksek Sadakat grubu, Beylikdüzü Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü bünyesinde kurulan ve Beylikdüzü'nün yetenekli genç müzisyenlerinden oluşan ve kurulduğu günden bu yana başarılı çalışmalara imza atan Beylikdüzü Gençlik Senfoni Orkestrası (BGSO) ile sahneye çıkacak.

“Tüm komşularımızı sanatın birleştirici gücünde buluşmaya davet ediyorum”

Beylikdüzü’nün kültür ve sanatın başkenti olması yolunda çalıştıklarını ifade eden Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “ Bu yıl 8. kez düzenlediğimiz Beylikdüzü Klasik Müzik Günleri ile komşularımızı sanatla ve müzikle buluşturmaya devam edeceğiz. Her yıl olduğu gibi bu yıl da büyük bir katılım olacağına eminim. Tüm komşularımızı sanatın birleştirici gücünde buluşmaya davet ediyorum” diye konuştu.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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