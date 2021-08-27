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8. Barış Ve Sevgi Buluşmaları

30 Ağustos Korteji Ve Fettah Can Konseri İle Başlıyor

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
27 Ağustos 2021 Cuma 14:36
8. Barış Ve Sevgi Buluşmaları
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Beylikdüzü Belediyesi tarafından bu yıl 8.si düzenlenen Barış ve Sevgi Buluşmaları 30 Ağustos Zafer Bayramı Korteji ve Fettah Can konseriyle başlıyor. Pandemi kuralları kapsamında Beylik Pazar Alanı’ndan saat 19.30’da hareket edecek kortej Cumhuriyet Etkinlik Alanı’nda son bulacak.

Coşkulu ve renkli anlara sahne olacak kortejin ardından saatler 21.15’i gösterdiğinde ise Türk pop müziğinin sevilen ismi Fettah Can en güzel şarkılarını Beylikdüzü halkı için seslendirecek.

TARİH: 30 Ağustos 2021- Pazartesi

SAAT: 19.30

YER: Adnan Kahveci Mahallesi - Beylik Pazar Alanı

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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