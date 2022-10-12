7. Beylikdüzü Heykel Sempozyumu Başlıyor

Sempozyum kapsamında heykeltıraşlar Gülfidan Soyuğur, Özgür Kulaksız, İlayda Kepez, Murat Yıldırımçakar, Taylan Türkmen ve Ufuk Güneş Taşkın 12-28 Ekim tarihleri arasında sanatlarını Beylikdüzü’nde icra edecek. 6 heykeltıraşı bir arada üretmeye davet eden sempozyum,16 günlük çalışma süresinin ardından sergi açılışıyla sona erecek.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

TARİH: 12 Ekim Çarşamba

SAAT: 13.00

YER: Pazar İstanbul 2.Kat Sempozyum Alanı

ADRES: Cumhuriyet Mahallesi, Erdemli Caddesi No:4 Beylikdüzü- İstanbul

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )