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7. Beylikdüzü Heykel Sempozyumu Başlıyor

Beylikdüzü Belediyesi’nin “Ortak Akıl, Ortak Çaba, Ortak Yaşam” temasıylabu yıl 7’ncisini düzenlediği Beylikdüzü Heykel Sempozyumu başlıyor. Sanatçıların ağırlıklı olarak “metal” materyallerden eserler ortaya koyacağı sempozyum, 12 Ekim Çarşamba günü saat 13.00’da Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın ilk çekiç darbesini vurmasıyla başlayacak.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
12 Ekim 2022 Çarşamba 11:49
7. Beylikdüzü Heykel Sempozyumu Başlıyor
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Sempozyum kapsamında heykeltıraşlar Gülfidan Soyuğur, Özgür Kulaksız, İlayda Kepez, Murat Yıldırımçakar, Taylan Türkmen ve Ufuk Güneş Taşkın 12-28 Ekim tarihleri arasında sanatlarını Beylikdüzü’nde icra edecek. 6 heykeltıraşı bir arada üretmeye davet eden sempozyum,16 günlük çalışma süresinin ardından sergi açılışıyla sona erecek.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner 

TARİH: 12 Ekim Çarşamba

SAAT: 13.00

YER: Pazar İstanbul 2.Kat Sempozyum Alanı

ADRES: Cumhuriyet Mahallesi, Erdemli Caddesi No:4 Beylikdüzü- İstanbul

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )

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