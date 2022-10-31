6 Heykel Tıraş Beylikdüzü’ne Yeni Eserler Kazandırdı

Beylikdüzü Belediyesi’nin “Ortak Akıl, Ortak Çaba, Ortak Yaşam” temasıyla düzenlediği 7. Beylikdüzü

Heykel Sempozyumu, sona erdi. 12-28 Ekim tarihleri arasında Pazar İstanbul Sempozyum Alanı’nda

sanatlarını icra eden 6 heykeltıraş, “metal” materyallerden eserler ortaya koydu. Heykeltıraşlar Gülfidan

Soyuğur, Özgür Kulaksız, İlayda Kepez, Murat Yıldırımçakar, Taylan Türkmen ve Ufuk Güneş Taşkın’ın

16 günlük çalışma sonunda ürettiği eserler, Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi Galeri Bedri

Rahmi Sergi Salonu’nda sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

Eserler Beylikdüzü’nün en güzel noktalarında sergilenecek

7. Beylikdüzü Heykel Sempozyumu sergisinin açılış töreninde konuşan Beylikdüzü Belediye Başkanı

Mehmet Murat Çalık, “Sanat; barış, sevgi ve hoşgörünün en önemli adreslerinden bir tanesidir. Gazi

Mustafa Kemal Atatürk’ün “Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir”

sözünden ilhamla sanatla var olmaya ve kentin önemli noktalarını sanat alanlarına açmaya devam ediyoruz.

7. Beylikdüzü Heykel Sempozyumu kapsamında sanatçılarımız hurda diye nitelendirilen ürünleri sanat

eserlerine dönüştürdüler. Cumhuriyetimizin 99 yılını kutlayacağımız bu günlerde Beylikdüzü’nü böyle

muazzam eserlerle buluşturmanın onurunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bu eserleri Beylikdüzü’nün en güzel

yerlerinde konumlandırarak komşularımızla buluşturacağız. Beylikdüzü’nde sanat her daim var olacak.

Sanatı ve sanatçıyı desteklemeye devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Çalık: Geleceğimizi emin adımlarla inşa ediyoruz

Konuşmasında ortaklaşmanın önemine de vurgu yapan Başkan Çalık, “Kutuplaşmanın ve ayrışmanın

körüklendiği bir dönemde inadına ortaklaşıyoruz. Kapsayıcı bir anlayışla tüm hizmetlerimizi hayata

geçiriyoruz. Bu hizmetlerin hayata geçirilmesinde birlikte yol aldığım tüm yol arkadaşlarımla birlikte bu

kente hizmet etmenin onurunu yaşıyoruz. Sorunlara akıllı çözümler üretiyor ve geleceğimizi emin adımlarla

inşa ediyoruz. Tüm bu çalışmalara “Beylikdüzü Aklı” diyoruz. Bu akıl, kentimizin umudunu ve

dayanışmasını büyütmeye devam edecek. Bundan 99 yıl önce bugün, “Efendiler, yarın Cumhuriyet’i ilan

edeceğiz” diyerek yola çıkmış ve bu güzel Cumhuriyeti bize bırakmış olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e

çok şey borçluyuz. Onun çizdiği çağdaş uygarlık çizgisinden asla şaşmadan Beylikdüzü’nde hizmet etmeye

devam edeceğiz. Yaşasın Cumhuriyet” şeklinde konuştu. Törende konuşma yapan heykeltıraşlar ise 16

günlük süreç boyunca kendilerine destek veren Beylikdüzü Belediyesi çalışanları ve ilçe halkına teşekkür

etti. Kurdele kesiminin ardından Başkan Çalık, eşi Zehra Çalık ile birlikte her bir eserin hikayesini

sanatçılardan dinledi. Sergi, 28 Kasım tarihine kadar BAKSM’de sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.