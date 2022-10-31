6 Heykel Tıraş Beylikdüzü’ne Yeni Eserler Kazandırdı

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
31 Ekim 2022 Pazartesi 09:09
Beylikdüzü Belediyesi’nin “Ortak Akıl, Ortak Çaba, Ortak Yaşam” temasıyla düzenlediği 7. Beylikdüzü
Heykel Sempozyumu, sona erdi. 12-28 Ekim tarihleri arasında Pazar İstanbul Sempozyum Alanı’nda
sanatlarını icra eden 6 heykeltıraş, “metal” materyallerden eserler ortaya koydu. Heykeltıraşlar Gülfidan
Soyuğur, Özgür Kulaksız, İlayda Kepez, Murat Yıldırımçakar, Taylan Türkmen ve Ufuk Güneş Taşkın’ın
16 günlük çalışma sonunda ürettiği eserler, Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi Galeri Bedri
Rahmi Sergi Salonu’nda sanatseverlerin beğenisine sunuldu.
Eserler Beylikdüzü’nün en güzel noktalarında sergilenecek
7. Beylikdüzü Heykel Sempozyumu sergisinin açılış töreninde konuşan Beylikdüzü Belediye Başkanı
Mehmet Murat Çalık, “Sanat; barış, sevgi ve hoşgörünün en önemli adreslerinden bir tanesidir. Gazi
Mustafa Kemal Atatürk’ün “Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir”
sözünden ilhamla sanatla var olmaya ve kentin önemli noktalarını sanat alanlarına açmaya devam ediyoruz.
7. Beylikdüzü Heykel Sempozyumu kapsamında sanatçılarımız hurda diye nitelendirilen ürünleri sanat
eserlerine dönüştürdüler. Cumhuriyetimizin 99 yılını kutlayacağımız bu günlerde Beylikdüzü’nü böyle
muazzam eserlerle buluşturmanın onurunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bu eserleri Beylikdüzü’nün en güzel
yerlerinde konumlandırarak komşularımızla buluşturacağız. Beylikdüzü’nde sanat her daim var olacak.
Sanatı ve sanatçıyı desteklemeye devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.
Çalık: Geleceğimizi emin adımlarla inşa ediyoruz
Konuşmasında ortaklaşmanın önemine de vurgu yapan Başkan Çalık, “Kutuplaşmanın ve ayrışmanın
körüklendiği bir dönemde inadına ortaklaşıyoruz. Kapsayıcı bir anlayışla tüm hizmetlerimizi hayata
geçiriyoruz. Bu hizmetlerin hayata geçirilmesinde birlikte yol aldığım tüm yol arkadaşlarımla birlikte bu
kente hizmet etmenin onurunu yaşıyoruz. Sorunlara akıllı çözümler üretiyor ve geleceğimizi emin adımlarla
inşa ediyoruz. Tüm bu çalışmalara “Beylikdüzü Aklı” diyoruz. Bu akıl, kentimizin umudunu ve
dayanışmasını büyütmeye devam edecek. Bundan 99 yıl önce bugün, “Efendiler, yarın Cumhuriyet’i ilan
edeceğiz” diyerek yola çıkmış ve bu güzel Cumhuriyeti bize bırakmış olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e
çok şey borçluyuz. Onun çizdiği çağdaş uygarlık çizgisinden asla şaşmadan Beylikdüzü’nde hizmet etmeye
devam edeceğiz. Yaşasın Cumhuriyet” şeklinde konuştu. Törende konuşma yapan heykeltıraşlar ise 16
günlük süreç boyunca kendilerine destek veren Beylikdüzü Belediyesi çalışanları ve ilçe halkına teşekkür
etti. Kurdele kesiminin ardından Başkan Çalık, eşi Zehra Çalık ile birlikte her bir eserin hikayesini
sanatçılardan dinledi. Sergi, 28 Kasım tarihine kadar BAKSM’de sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.
Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA