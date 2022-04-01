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58.kütüphane Haftası Beyli̇kdüzü’nde Etki̇nli̇klerle Kutlandı

İlçenin dört bir yanını kütüphanelerle donatan Beylikdüzü Belediyesi  “58. Kütüphane Haftası” kapsamında ilçede bir dizi etkinlik düzenledi. Söyleşilerden imza günlerine, okuma etkinliklerinden tiyatro gösterilerine kadar birçok etkinliğin gerçekleştiği Kütüphane Haftası, Oku-Yorum Buluşmaları ve Kitap Bağışı Kampanyasıyla başladı. İnteraktif olarak geçekleşen etkinlikte çocuklarla tek tek sohbet eden Zehra Çalık kitap okumanın önemine değinerek, “Oku-Yorum Buluşmaları’nda hem çocuklar hem de yetişkinler kitap okuma alışkanlığı kazanıyor.” dedi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
01 Nisan 2022 Cuma 08:55
58.kütüphane Haftası Beyli̇kdüzü’nde Etki̇nli̇klerle Kutlandı
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İlçede nitelikli ve donanımlı 20 kütüphane ile iki adet Gezici Kütüphaneyi vatandaşların kullanımına sunan Beylikdüzü Belediyesi, Kütüphaneler Haftası kapsamında da birçok etkinlik düzenledi. Söyleşilerden imza günlerine, okuma etkinliklerinden tiyatro gösterilerine, masal atölyelerinden Oku- Yorum buluşmalarına kadar birçok etkinliğin gerçekleştiği, 58. Kütüphane Haftası, Oku-Yorum Buluşmaları ve Kitap Bağışı Kampanyasıyla başladı. Zehra Çalık ve Dr. Handan Belivermiş’in moderatörlüğünde Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşen programda, ‘Küçük Kara Balık’ isimli kitap, Belivermiş’in eğlenceli anlatımıyla çocuklar tarafından büyük bir ilgiyle izlendi. İnteraktif olarak geçekleşen etkinlikte çocuklarla tek tek sohbet eden Zehra Çalık kitap okumanın önemine değinerek, “Oku-Yorum Buluşmaları’nda hem çocuklar hem de yetişkinler kitap okuma alışkanlığı kazanıyor.” dedi. Adile Naşit Çocuk Kütüphanesi’nde düzenlenen ‘Masal Saati’ etkinliğinde ise minikler, masal dinlerken aynı zamanda masalların büyülü dünyasında tatlı bir yolculuğa çıktı. Öte yandan Kütüphane Haftası kapsamında çocuklara kitap okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla gezici kütüphaneler ilçede bulunan okulları ziyaret ederken, Beylikdüzü Belediyesi’nin vatandaşları kitapla buluşturmak amacıyla kurduğu Kütüphane Okuma Kulüpleri ise okuyuculardan büyük ilgi gördü.

Mumcu: Kütüphane hizmetleri açısından İstanbul’da seçkin bir yerdeyiz

Kütüphane Haftası kapsamında ayrıca BAKSM Beylikdüzü Sahnesi’nde “Yılın Okuru Ödül Töreni” düzenlendi. Beylikdüzü kütüphanelerinde 2021 yılında en çok kitap okuyanların ödüllendirildiği törende konuşan Beylikdüzü Belediyesi 1. Başkan Vekili Serdal Mumcu, öğrenmenin tek yolunun okumak olduğunu vurgulayarak, “İnsan hayatında belli bir dönemine kadar eğitilebilir ama bu dönemden sonra sadece ve sadece öğrenebilir. Bu sebeple biz yetişkinlere düşen görev de aslında çocuklarımıza bu alışkanlığı kazandırmak olmalı. Ben de bir okuyucuyum. Beylikdüzü’nde yerel yönetimler olarak özellikle gençlerimize, çocuklarımıza elimizden geldiğince ve imkanlarımız el verdiğince kütüphane hizmeti vermeye devam ediyoruz. Kütüphane hizmetleri açısından İstanbul’da seçkin bir yerde olduğumuzu söyleyebilirim. Bunu daha üst noktalara çıkaracağımıza da emin olabilirsiniz.” ifadelerini kullandı. Açılış konuşmasının ardından Serdal Mumcu; çocuk, genç ve yetişkin kategorilerinde yıl içerisinde kütüphanelerden en çok kitap alıp kitap okuyan Beylikdüzülü vatandaşlara ödüllerini takdim etti. Ödül tören sonrası ise Beylikdüzü Sahnesi’nde ‘Bayağı Komik’ isimli tiyatro gösterimi izleyiciyle buluştu. Kütüphaneler Haftası’nın son etkinliğinde ise Okur-Yazar Buluşmaları kapsamında yazar Arif Düzgün ‘Hopalupa Kardeşler’ kitabının imza gününde BAKSM’de minik okuyucularıyla bir araya geldi. Hafta kapsamında ayrıca ilçede bulunan anaokullarına Melisa İşleyen Çocuk Kütüphanesi’nde; ilk, orta ve lise düzeyinde okullara ise Yaşar Kemal Kütüphanesi İlkgençlik Bölümü’nde kütüphane oryantasyonu verildi.

KAYNAK:İtanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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