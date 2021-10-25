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348 Sporcu Satranç Turnuvası’nda Mücadele Etti

Beylikdüzü Belediyesi, Türkiye Satranç Federasyonu Beylikdüzü İlçe Temsilciliği ile birlikte düzenlediği ‘29 Ekim Cumhuriyet Kupası Ödüllü Satranç Turnuvası’ tamamlandı. İki gün süren turnuvada 6 farklı kategoride toplam 348 sporcu mücadele etti. Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen turnuvaya video konferans yöntemiyle katılan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Beylikdüzü Belediyesi olarak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri dolayısıyla 5.’sini düzenlediğimiz satranç turnuvasına katılan tüm sporculara yürekten başarılar diliyorum.” İfadelerini kullandı. Beylikdüzü Belediyesi, Türkiye Satranç Federasyonu Beylikdüzü İlçe Temsilciliği ile birlikte düzenlediği ‘29 Ekim Cumhuriyet Kupası Ödüllü Satranç Turnuvası’ tamamlandı. İki gün süren turnuvada 6 farklı kategoride toplam 348 sporcu mücadele etti. Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen turnuvaya video konferans yöntemiyle katılan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Beylikdüzü Belediyesi olarak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri dolayısıyla 5.’sini düzenlediğimiz satranç turnuvasına katılan tüm sporculara yürekten başarılar diliyorum.” İfadelerini kullandı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
25 Ekim 2021 Pazartesi 14:53
348 Sporcu Satranç Turnuvası’nda Mücadele Etti
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Beylikdüzü Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü, Türkiye Satranç Federasyonu Beylikdüzü İlçe Temsilciliği iş birliğiyle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında satranç turnuvası düzenledi. TSF lisansına sahip sporcuların katıldığı turnuva pandemi koşullarına uygun şekilde Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi Trakya Salonu’nda gerçekleştirildi. 5.’si düzenlenen turnuvada dereceye giren sporcular, Beylikdüzü Belediyesi tarafından hediye çeki ve çeşitli kategori derecelerine göre kupa ve madalya ile ödüllendirildi. Turnuvaya video konferans yöntemiyle katılan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık mücadele eden tüm sporculara başarılar diledi. İki gün süren turnuvanın kapanış ve ödül törenine Beylikdüzü Belediyesi Başkan Vekili Müslüm Akülker, Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcısı Emel Turan, Türkiye Satranç Federasyonu İstanbul İl Temsilci Yardımcısı Emre Akıncıoğlu, Türkiye Satranç Federasyonu Beylikdüzü İlçe Temsilcisi Nihat Pamukçu, Beylikdüzü Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Fidan Gül ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Çalık: Bu kentin belediye başkanı olmaktan onur duyuyorum

BAKSM’de gerçekleştirilen ve vatandaşlar tarafından büyük ilgi gören turnuvada konuşan Başkan Çalık, “Satrancın ne kadar keyifli ve akıl gerektiren bir oyun olduğunu biliyoruz. Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi’nde bu tür etkinliklerin düzenlenmesi çok önemli. Kültür merkezinin gençlerle ve çocuklarla dolu olmasından dolayı oldukça keyif alıyoruz. Beylikdüzü Belediyesi olarak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri dolayısıyla 5.’sini düzenlediğimiz satranç turnuvası inşallah her birininiz açısından güzel ve keyiflidir. Turnuvaya emek veren bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Beylikdüzü zaten güzel enerji üreten bir kent ve bu kentin belediye başkanı olmaktan dolayı onur duyuyorum. Güzel bir turnuva olması dileğiyle mücadele eden tüm sporculara yürekten başarılar diliyorum.” ifadelerinde bulundu. 

Dereceye giren sporculara toplam 13 bin 200 TL’lik hediye çeki 

Altı tur üzerinden düzenlenen turnuva çekişmeli ve keyifli anlara da sahne oldu. Turnuvada mücadele eden 348 sporcu Beylikdüzü Belediyesi tarafından kupa, madalya ve satranç takımı ile ödüllendirilirken her kategoride dereceye giren sporculara toplamda 13 bin 300 TL hediye çeki verildi. Ayrıca turnuvaya katılan tüm sporculara protokol tarafından günün anısına uygun olarak hatıra madalyası takdim edildi.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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