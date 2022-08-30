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30 Ağustos Zafer Kupası Beylikdüzü'nde Yapıldı

Beylikdüzü Belediyesi’nin Türkiye Kaykay Federasyonuiş birliğiyle gerçekleştirdiği “30 Ağustos Kaykay Park Disiplini Zafer Kupası” şampiyonası Beylikdüzü’nde yapıldı.Yaşam Vadisi 2.etapta bulunan Kaykay Park’taiki gün boyunca düzenlenen şampiyonada, 24 sporcu mücadele etti. Şampiyonanın açılış töreninde yaptığı konuşmada, gençlerle bir arada olmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Enerjisiyle Beylikdüzü’nün enerjisini yükselten tüm gençlerimizi yürekten kutluyorum.” dedi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
30 Ağustos 2022 Salı 09:43
30 Ağustos Zafer Kupası Beylikdüzü'nde Yapıldı
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Spora ve sporcuya desteğini her koşulda sürdüren Beylikdüzü Belediyesi, 30 Ağustos Kaykay Park Disiplini Zafer Kupası’na ev sahipliği yaptı. Türkiye Kaykay Federasyonu ve Beylikdüzü Belediyesi iş birliğinde iki gün boyunca kıyasıya süren şampiyonada heyecan dolu anlar yaşandı. Yaşam Vadisi 2.etapta bulunan ve Türkiye’de tasarlanmış, en büyük çanak disiplinindeki Kaykay Park’ta düzenlenen şampiyonada, aralarında milli kaykaycıların da olduğu kadın ve erkek kategorilerinde yarışan 24 sporcudan 13’ü finale kaldı.Kıyasıya geçen mücadelelerin ardından finalde erkeklerde Recep Yalçın birinci olurken, Alparslan Ayhan ikinci, Serhat Can üçüncü sırayı aldı. Kadınlarda ise Safa Merve Nalçacı birinciliği elde ederken, Aysel Özgür ikinci, Sadegül Adıgüzel üçüncü sırada kendisine yer buldu. Dereceye girenlere ödülleri Türkiye Kaykay Federasyonu Başkanı Okyay Utku Atabaş tarafından verildi.

Çalık:Beylikdüzü’nün enerjisini yükselten gençlerimizi yürekten kutluyorum

Şampiyonanın açılış töreninde yaptığı konuşmada, gençlerle bir arada olmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Böylesine anlamlı bir şampiyonayı kentimizde düzenlemenin onurunu ve gururunu yaşıyoruz. Enerjisiyle Beylikdüzü’nün enerjisini yükselten tüm gençlerimizi yürekten kutluyorum. Bu kentte yaşayan her bir gencineşit olanaklardan, eşit bir şekilde faydalanması için verdiğimiz sözleri tek tek yerine getiriyoruz.Birbirinden farklı birçok branşta gençlerin potansiyelini açığa çıkarmak, gençlerle birlikte olmak ve başarılarına şahitlik etmek için var gücümüzle yeni yatırımları bu kentle buluşturacağız.” ifadelerini kullandı.

Atabaş: Beylikdüzü Belediyesine desteklerinden dolayı teşekkür ederim

Beylikdüzü Belediyesi’ne şampiyonaya olan desteklerinden dolayı teşekkür ederek sözlerine başlayan Türkiye Kaykay Federasyonu Başkanı Okyay Utku Atabaş ise “Büyük Taaruz’un 100. yıl dönümünü coşkuyla kutladığımız bugünde Türkiye Kaykay Federasyonu olarak “Kaykay Park Disiplini Zafer Kupası” şampiyonasını düzenlemekten onur duyuyoruz.” şeklinde konuştu. Kaykay Şampiyonası’nda ayrıca Almanya’dan gelen ve Türkiye’de ilk defa yarışan 11 yaşındaki Umay Demir, cesareti ve yeteneğiyle büyük beğeni topladı. Türkiye Kaykay Federasyonu tarafından özel davetle şampiyonaya katılan Umay, yarışmalara tasnif dışı katılarak yeteneği ve sergilediği performansla izleyenlerin ve kaykay sporcularının ilgi odağı oldu.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA

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