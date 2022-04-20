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3 Köy 3 Meydan’ın Kavaklı Ayağı Başladı

Beylikdüzü Belediyesi’nin Yakuplu, Gürpınar ve Kavaklı Mahallelerini kapsayan ‘3 Köy 3 Meydan’ projesinin Kavaklı ayağında ilk adım atıldı. Kent meydanı için yürütülecek tasarım ve yenileme çalışmaları kapsamında ilk olarak, belediye mülkiyetine ait binanın yıkımı gerçekleştirildi. Yıkım çalışmasını yerinde inceleyen Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Kavaklı Mahallemize, insanların nefes alabilecekleri bir meydan kazandıracağız. Kavaklı’ya da verdiğimiz sözleri bir bir tutmaya devam ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
20 Nisan 2022 Çarşamba 13:32
3 Köy 3 Meydan’ın Kavaklı Ayağı Başladı
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İstanbul Times / Hüseyin Çetiner

Beylikdüzü Belediyesi tarafından çalışmaları devam eden “3 Köy 3 Meydan” projesinde yeni bir adım daha atıldı. Yakuplu ve Gürpınar Mahallerinin ardından projenin bir diğer ayağı olan Kavaklı Mahallesi’ndeki çalışmalar, belediye mülkiyetine ait binanın yıkımıyla başladı. Kavaklı Köy Meydanı ve yakın çevresini kapsayan proje tamamlandığında; dinlenme alanı, çocuk oyun alanı, etkinlik alanı ve trafiğe kapalı yürüyüş yolu gibi fonksiyonel alanlar vatandaşın kullanımına açılacak. Yapısal ve sosyal donatı alanlarının yer alacağı proje, bölge halkının sosyal ihtiyaçlarına da cevap verecek. Gerekli tüm ulaşım düzenlemelerinin yanı sıra arazi eğiminden faydalanılarak oluşturulacak kapalı otoparkla da bölgenin otopark ihtiyacı karşılanacak.

“Komşularımıza nefes alabilecekleri bir meydan hediye edeceğiz”

Projenin hayata geçeceği bölgedeki hak sahipleriyle görüşerek kentsel dönüşümün de önünü açacaklarını belirten Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Kavaklı’ya komşularımızın nefes alabilecekleri ve çok daha iyi ortamlarda bir araya gelebilecekleri bir meydan kazandıracağız. Burada insanların merkezlere gitmeden vakit geçirebilecekleri bir alanı da tasarlama niyetindeyiz. Bunu da kalan 2 yıllık görev süremiz içerisinde tamamlamış ve komşularımıza hediye etmiş olacağız. Kavaklı’ya da verdiğimiz sözleri bir bir tutmaya devam ediyoruz.” ifadelerini kullandı.


KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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