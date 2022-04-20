3 Köy 3 Meydan’ın Kavaklı Ayağı Başladı

İstanbul Times / Hüseyin Çetiner

Beylikdüzü Belediyesi tarafından çalışmaları devam eden “3 Köy 3 Meydan” projesinde yeni bir adım daha atıldı. Yakuplu ve Gürpınar Mahallerinin ardından projenin bir diğer ayağı olan Kavaklı Mahallesi’ndeki çalışmalar, belediye mülkiyetine ait binanın yıkımıyla başladı. Kavaklı Köy Meydanı ve yakın çevresini kapsayan proje tamamlandığında; dinlenme alanı, çocuk oyun alanı, etkinlik alanı ve trafiğe kapalı yürüyüş yolu gibi fonksiyonel alanlar vatandaşın kullanımına açılacak. Yapısal ve sosyal donatı alanlarının yer alacağı proje, bölge halkının sosyal ihtiyaçlarına da cevap verecek. Gerekli tüm ulaşım düzenlemelerinin yanı sıra arazi eğiminden faydalanılarak oluşturulacak kapalı otoparkla da bölgenin otopark ihtiyacı karşılanacak.

“Komşularımıza nefes alabilecekleri bir meydan hediye edeceğiz”

Projenin hayata geçeceği bölgedeki hak sahipleriyle görüşerek kentsel dönüşümün de önünü açacaklarını belirten Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Kavaklı’ya komşularımızın nefes alabilecekleri ve çok daha iyi ortamlarda bir araya gelebilecekleri bir meydan kazandıracağız. Burada insanların merkezlere gitmeden vakit geçirebilecekleri bir alanı da tasarlama niyetindeyiz. Bunu da kalan 2 yıllık görev süremiz içerisinde tamamlamış ve komşularımıza hediye etmiş olacağız. Kavaklı’ya da verdiğimiz sözleri bir bir tutmaya devam ediyoruz.” ifadelerini kullandı.