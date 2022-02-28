‘3 Köy 3 Meydan’ Projesinin Gürpınar Ayağı Başladı

Beylikdüzü Belediyesi’nin hayata geçireceği önemli projelerden ‘3 Köy 3 Meydan’ projesinin Gürpınar ayağı eski Gürpınar Polis Karakolu’nun yıkımı ile başladı. Proje kapsamında ilk olarak belediye tarafından emniyet teşkilatının kurum kimliğini yansıtan, vatandaşların ve polis memurlarının ihtiyacını gözeten daha modern ve donanımlı bir yapı olarak inşa edilen Gürpınar Polis Merkez Amirliği tamamlanarak, Türk Polis Teşkilatı’na armağan edildi. Meydan projesinin ilk ayağını oluşturan Gürpınar Mahallesi’ndeki eski karakol binasının yıkım çalışmasını yerinde inceleyen Başkan Çalık, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

“3 Köy 3 Meydan” Projesine Adım Adım Yaklaşılıyor

“3 Köy 3 Meydan” projesi ve yapılacak düzenlemelerle birlikte bölgenin çehresinin daha modern bir görünüm kazanacağını belirten Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Kenti kent yapan kamu meydanlarıdır. Biz de bu alan için; içerisinde park ve kültür merkezini barındıran çok güzel bir meydan projesi hazırladık. Bu alan yeraltı otoparkının olduğu, üst katında gençlerin gelip ders çalışabileceği, etüt merkezi olarak kullanabileceği ve belediyenin irtibat bürolarının olduğu bir komplekse dönüşecek. İnşallah en kısa sürede temel atmaya hazır hale getireceğiz. Ayrıca Yakuplu’daki köy meydanı projemiz hızla devam ediyor. Kavaklı Mahallemizdeki çalışmalar ise kısa süre içerisinde başlayacak. Görev süremiz bitmeden vermiş olduğumuz ‘3 Köy 3 Meydan’ projesi sözünü gerçekleştirmiş olacağız.” ifadelerini kullandı.