banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 6
parçalı bulutlu
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
1.934,65
ALTIN
849,89
DOLAR
13,82
STERLİN
18,60
EURO
15,55
İmamoğlu’ndan : “şehirlerimizin ihtiyacı, barış ve dayanışmadır”
İmamoğlu’ndan : “şehirlerimizin ihtiyacı, barış...
İmamoğlu: 39 İlçeyi Siyasi Ayrımsız Hizmet Etmenin Keyfini Yaşıyorum
Son Dakika
İmamoğlu: 39 İlçeyi Siyasi Ayrımsız...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “122 Yeni Okulumuz İstanbul’a Hayırlı Olsun”
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “122 Yeni Okulumuz...
“AKDEM, Zeytinburnu’nda ‘Büyük Bir İyilik Merkezi’ Olarak Çalışıyor”
“AKDEM, Zeytinburnu’nda ‘Büyük Bir İyilik...

‘3 Köy 3 Meydan’ Projesinin Gürpınar Ayağı Başladı

Beylikdüzü Belediyesi’nin ‘3 Köy 3 Meydan’ projesi kapsamında Gürpınar Mahallesi’nde yer alan eski Gürpınar Polis Karakolu’nun yıkımı gerçekleştirildi. Çalışmaları yerinde inceleyen Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Kenti kent yapan, kamu meydanlarıdır. Biz de bu alan için; içerisinde park ve kültür merkezini barındıran çok güzel bir meydan projesi hazırladık. İnşallah en kısa sürede temel atmaya hazır hale getireceğiz. Ayrıca Yakuplu’daki köy meydanı projemiz hızla devam ediyor. Kavaklı Mahallemizdeki çalışmalar ise kısa süre içerisinde başlayacak. Görev süremiz bitmeden vermiş olduğumuz ‘3 Köy 3 Meydan’ projesi sözünü gerçekleştirmiş olacağız.” ifadelerini kullandı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
28 Şubat 2022 Pazartesi 09:13
‘3 Köy 3 Meydan’ Projesinin Gürpınar Ayağı Başladı
banner171

Beylikdüzü Belediyesi’nin hayata geçireceği önemli projelerden ‘3 Köy 3 Meydan’ projesinin Gürpınar ayağı eski Gürpınar Polis Karakolu’nun yıkımı ile başladı. Proje kapsamında ilk olarak belediye tarafından emniyet teşkilatının kurum kimliğini yansıtan, vatandaşların ve polis memurlarının ihtiyacını gözeten daha modern ve donanımlı bir yapı olarak inşa edilen Gürpınar Polis Merkez Amirliği tamamlanarak, Türk Polis Teşkilatı’na armağan edildi. Meydan projesinin ilk ayağını oluşturan Gürpınar Mahallesi’ndeki eski karakol binasının yıkım çalışmasını yerinde inceleyen Başkan Çalık, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

“3 Köy 3 Meydan” Projesine Adım Adım Yaklaşılıyor

“3 Köy 3 Meydan” projesi ve yapılacak düzenlemelerle birlikte bölgenin çehresinin daha modern bir görünüm kazanacağını belirten Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Kenti kent yapan kamu meydanlarıdır. Biz de bu alan için; içerisinde park ve kültür merkezini barındıran çok güzel bir meydan projesi hazırladık. Bu alan yeraltı otoparkının olduğu, üst katında gençlerin gelip ders çalışabileceği, etüt merkezi olarak kullanabileceği ve belediyenin irtibat bürolarının olduğu bir komplekse dönüşecek. İnşallah en kısa sürede temel atmaya hazır hale getireceğiz. Ayrıca Yakuplu’daki köy meydanı projemiz hızla devam ediyor. Kavaklı Mahallemizdeki çalışmalar ise kısa süre içerisinde başlayacak. Görev süremiz bitmeden vermiş olduğumuz ‘3 Köy 3 Meydan’ projesi sözünü gerçekleştirmiş olacağız.” ifadelerini kullandı.


Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hızır Lokması’nda Birlik Ve Beraberlik Mesajı Verildi
Hızır Lokması’nda Birlik Ve Beraberlik Mesajı Verildi
Söz Bu Kez Beyli̇kdüzü Beledi̇ye Başkanı’ndaydı
Söz Bu Kez Beyli̇kdüzü Beledi̇ye Başkanı’ndaydı
Beylikdüzü Belediyesi’nden Hijyenik Ped Desteği
Beylikdüzü Belediyesi’nden Hijyenik Ped Desteği
BAKSM’deki̇ Dersli̇kler Gece Yarısına Kadar Hi̇zmet Verecek
BAKSM’deki̇ Dersli̇kler Gece Yarısına Kadar Hi̇zmet Verecek
“Beslenme saati” projesi yüzlerce ihtiyaç sahibine Ulaşacak
“Beslenme saati” projesi yüzlerce ihtiyaç sahibine Ulaşacak

banner186

banner199

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169