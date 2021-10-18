2022 Yılı Mali Bütçesi Oy Çokluğuyla Kabul Edildi

Beylikdüzü Belediye Meclisi, 2022 yılı mali bütçesini görüşmek üzere Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi Trakya Salonu’nda toplandı. Ekim ayı meclis toplantısının 3.birleşimi, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık başkanlığında düzenlendi. Meclisin birinci oturumundan Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilen konuların görüşüldüğü toplantıda, 742 milyon 313 bin TL olarak belirlenen belediye bütçesi, oy çokluğuyla kabul edildi. 2021 yılı mali bütçesini hak, hukuk ve adaletten vazgeçmeyerek kullanan çalışma arkadaşlarına teşekkür eden Başkan Mehmet Murat Çalık, “2022 yılı bütçesini de en iyi şekilde kullanacak ve tek bir kuruşunun dahi heba edilmemesi için var gücümüzle çalışacağız. Bundan hiç endişeniz olmasın. Bu kente güzel işler yapmaya devam edeceğiz.” dedi.

2021 yılı bütçe raporu tüm detaylarıyla sunuldu

Meclis toplantısında kamuoyunu ve meclisi tüm şeffaflığıyla bilgilendirmek için söz alan Plan ve Bütçe Komisyon Başkanı Nuri Aslan, 2021 yılı mali bütçesi ve performansı ile ilgili ayrıntılı bir rapor sundu. Müdürlük bütçelerini de detaylarıyla aktaran Aslan, “Bütçe incelendiğinde hizmet harcamalarına ağırlık verildiği görülecektir. Ödeneğin büyük kısmı mal ve hizmet alımlarına ayrılmıştır. Bütçenin toplum refahına yönelik kullanım oranı ise yüzde 80’ler civarındadır. Bu oranlar da 2022 yılı bütçesinin hizmet üreten bir bütçe olma niteliğini ortaya koymaktadır. Yaptığımız stratejik planlar, uyguladığımız performans programımız ve bütçemiz her yıl olduğu gibi 2022 yılında da Beylikdüzü halkının yararına çok faydalı işler ortaya çıkaracaktır. Diğer ilçeleri Beylikdüzü ile karşılaştırdığımızda Beylikdüzü Belediyemiz hizmet kalitesi ve yapılan yatırımlarla belediyecilikte çok ileri seviyelere ulaşmış ve bunu da Beylikdüzü halkı yararına kullanmaya devam etmektedir.” ifadelerini kullandı.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)