16 Dansçı Yaşam Vadisi'nde Kıyasıya Yarıştı

Red Bull Dance Your Style Türkiye finali, Beylikdüzü Yaşam Vadisi 6 Mayıs Gençliğimiz Var Sahnesi’nde büyük bir coşkuyla gerçekleşti. Çeşitli sokak dansı stillerinin sergilendiği yarışmada birbirinden yetenekli dansçılar, birer dakikalık performansları ile dans pistinde hünerlerini sergiledi. 16 dansçının doğaçlama bir şekilde ritme ayak uydurduğu yarışmada, kırmızı ve mavi kartlarla oy kullanan izleyiciler performansların sonunda kazananı belirledi. Heyecanla beklenen finalde ise oyların çoğunluğunu alarak birinci olan Akay Üstünel, 4 Aralık tarihinde Güney Afrika’da düzenlenecek Red Bull Dance Your Style Dünya Finali’nde Türkiye’yi temsil etme hakkı kazandı. Big Poppa’nın DJ olarak yer aldığı yarışmada, Türkçe rap dünyasının sevilen isimlerinden Kamufle ile sevilen sanatçı Gökhan Türkmen şarkılarıyla coşkulu kalabalığa eşlik etti.

İstanbul Times Haber Merkezi /Hüseyin Çetiner

“Tüm yarışmacı gençleri kutluyorum”

Organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür eden Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Sokağa çıkma kısıtlamaların kalktığı, yeniden hayata karıştığımız bu günlerde sizlerle Yaşam Vadisi’nde buluşmak çok güzel. Red Bull’un dans yarışmasına ev sahipliği yapmaktan dolayı çok mutluyuz. Yarışmada etkileyici performans sergileyen tüm yarışmacı gençleri kutluyorum. Birinci gelen gencimize Güney Afrika’da ülkemizi temsil edeceği dünya finalinde başarılar diliyorum. Gençler bilim ve sanatla daha iç içe olsun diye hiç durmadan yeni proje, etkinlik ve organizasyonlara imza atmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)