banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 29
parçalı az bulutlu
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
1392.64
ALTIN
499.02
DOLAR
8.6658
STERLİN
12.0210
EURO
10.2983
Babacan Antalya'da Esnafla Buluştu
Babacan Antalya'da Esnafla Buluştu
İBB'Nin Garantörlüğünde Kentsel Dönüşüm Artık Çok Daha Kolay Olacak
Son Dakika
İBB'Nin Garantörlüğünde Kentsel Dönüşüm Artık...
Fatma Zehra Balcı Ve Samet Karaman Evlendi
Fatma Zehra Balcı Ve Samet...
Mevlüt Uysal Başakşehir ve İBB'den Sonra Şimdi'de Halk Bank'a Nasıl Bir Zarar Veriyor ?
Son Dakika
Mevlüt Uysal Başakşehir ve İBB'den...

16 Dansçı Yaşam Vadisi'nde Kıyasıya Yarıştı

Birçok sokak dansı türünün yer aldığı dans yarışması Red Bull Dance Your Style, Türkiye finalini Beylikdüzü Yaşam Vadisi 6 Mayıs Gençliğimiz Var Sahnesi’nde gerçekleştirdi. Dans edecekleri şarkıyı piste çıktıkları an öğrenen birbirinden yetenekli 16 dansçı teke tek performans göstererek kıyasıya mücadele etti. Kazananın izleyici oylarıyla belirlendiği yarışmada birinci olan Akay Üstünel, Güney Afrika’da düzenlenecek Red Bull Dance Your Style 2021 Dünya Finali’nde Türkiye’yi temsil etme hakkı kazandı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
05 Temmuz 2021 Pazartesi 17:14
16 Dansçı Yaşam Vadisi'nde Kıyasıya Yarıştı
banner171

Red Bull Dance Your Style Türkiye finali, Beylikdüzü Yaşam Vadisi 6 Mayıs Gençliğimiz Var Sahnesi’nde büyük bir coşkuyla gerçekleşti. Çeşitli sokak dansı stillerinin sergilendiği yarışmada birbirinden yetenekli dansçılar, birer dakikalık performansları ile dans pistinde hünerlerini sergiledi. 16 dansçının doğaçlama bir şekilde ritme ayak uydurduğu yarışmada, kırmızı ve mavi kartlarla oy kullanan izleyiciler performansların sonunda kazananı belirledi. Heyecanla beklenen finalde ise oyların çoğunluğunu alarak birinci olan Akay Üstünel, 4 Aralık tarihinde Güney Afrika’da düzenlenecek Red Bull Dance Your Style Dünya Finali’nde Türkiye’yi temsil etme hakkı kazandı. Big Poppa’nın DJ olarak yer aldığı yarışmada, Türkçe rap dünyasının sevilen isimlerinden Kamufle ile sevilen sanatçı Gökhan Türkmen şarkılarıyla coşkulu kalabalığa eşlik etti.

İstanbul Times Haber Merkezi /Hüseyin Çetiner

“Tüm yarışmacı gençleri kutluyorum”

Organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür eden Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Sokağa çıkma kısıtlamaların kalktığı, yeniden hayata karıştığımız bu günlerde sizlerle Yaşam Vadisi’nde buluşmak çok güzel. Red Bull’un dans yarışmasına ev sahipliği yapmaktan dolayı çok mutluyuz. Yarışmada etkileyici performans sergileyen tüm yarışmacı gençleri kutluyorum. Birinci gelen gencimize Güney Afrika’da ülkemizi temsil edeceği dünya finalinde başarılar diliyorum. Gençler bilim ve sanatla daha iç içe olsun diye hiç durmadan yeni proje, etkinlik ve organizasyonlara imza atmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı. 

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Beylikdüzün'de Online Farkındalık Semineri
Beylikdüzün'de Online Farkındalık Semineri
Beylikdüzü Halkı Yakuplu Kent Ormanı'nda Buluştu
Beylikdüzü Halkı Yakuplu Kent Ormanı'nda Buluştu
Beylikdüzü Belediyesi Temmuz Ayı Meclisi Toplandı
Beylikdüzü Belediyesi Temmuz Ayı Meclisi Toplandı
Beylikdüzü'nde İlaçlama Çalışmaları Sürüyor
Beylikdüzü'nde İlaçlama Çalışmaları Sürüyor
Olta Balıkçıları Beylikdüzü Sahili'nde Yarıştı
Olta Balıkçıları Beylikdüzü Sahili'nde Yarıştı

banner186

banner189

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169