16 Dansçı Yaşam Vadisi'nde Kıyasıya Yarıştı

Birçok sokak dansı türünün yer aldığı dans yarışması Red Bull Dance Your Style, Türkiye finalini Beylikdüzü Yaşam Vadisi 6 Mayıs Gençliğimiz Var Sahnesi’nde gerçekleştirdi. Dans edecekleri şarkıyı piste çıktıkları an öğrenen birbirinden yetenekli 16 dansçı teke tek performans göstererek kıyasıya mücadele etti. Kazananın izleyici oylarıyla belirlendiği yarışmada birinci olan Akay Üstünel, Güney Afrika’da düzenlenecek Red Bull Dance Your Style 2021 Dünya Finali’nde Türkiye’yi temsil etme hakkı kazandı.