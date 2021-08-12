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Yangının Kahramanları Bayrampaşa'da

Türkiye’deki birçok kenti günlerdir etkisi altına alan orman yangınları çok sayıda canlının ölümüne ve binlerce ağacın yok olmasına neden oldu. Tüm Türkiye’nin seferber olduğu yangın bölgesine Bayrampaşa Belediyesi de ekiplerini göndererek alevlerle mücadeleye katkı sağladı. Yangınların kontrol altına alınmasının ardından Bayrampaşa Belediyesi’nin ‘yangın kahramanları’ görevlerini başarıyla tamamlayarak İstanbul’a döndü.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
12 Ağustos 2021 Perşembe 10:51
Yangının Kahramanları Bayrampaşa'da
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“FELAKETLER KARŞISINDA KENETLENEN BİR MİLLETİZ”

Yangının başta insanlar olmak üzere, tüm canlıları tehdit eden büyük bir felaket olduğunu belirten Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, “Biz tüm acılarda ve felaketlerde kenetlenen bir milletiz. Birlik ve beraberlik içinde mücadele ederek yangınların kontrol altına alınmasını sağladık. Bu büyük mücadeleye destek veren tüm kahramanlarımıza teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum. Allah, ülkemizi her türlü felaketten korusun”  dedi.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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