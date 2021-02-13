Otogarda Yeni Dönem Başladı

Yap işlet devret modeliyle inşa edilen, mülkiyeti İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde (İBB) olan Büyük İstanbul Otogarı’nın 25 yıllık işletme dönemi 5 Mayıs 2019 sona erdi. Otogarda yepyeni bir dönem ise İBB’nin 9 Eylül 2019’da işletmeyi devralmasıyla başladı.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

-İHALE CANLI YAYINLANDI-

Bu devir işlemlerinin ardından İBB, otogardaki ticari alanların kiralanmasına esas kira bedellerinin tespiti için profesyonel bir değerleme şirketine çalışma yaptırdı. Değerleme şirketinin ortaya koyduğu kira bedelleri referans alınarak 25 Aralık 2019’da, “İBB Büyük İstanbul Otogarı Ticari Alanları İşletme Ve Kiraya Verme İşi İhalesi” gerçekleştirildi. Canlı olarak İnternet üzerinden yayınlanan ihaleyi, 16 Ocak 2021’de başlamak üzere 3 yıllığına İBB iştiraki Boğaziçi Yönetim AŞ kazandı.

-ÖNCELİK ESKİ KİRACILARIN-

dönemle birlikte kiraya verme işinde tek söz sahibi olan Boğaziçi Yönetim AŞ, en baştan itibaren, dükkân ve ticari alanların kiralanmasında, (aynı zamanda kiralama öncesine ilişkin ecrimisile esas muhatap olan) içinde fiilen faaliyet yürüten işletmecilere öncelik verildi.

-25 YILLIK SÖZLEŞMELER BİTTİ-

Büyük İstanbul Otogarı İşletme Müdürü Fahrettin Beşli, eski kiracıların elinde yer alan, “Ticari İşyeri Tahsis Belgesi”nin, yalnızca otogarın geçmiş dönem işletmecisi ile kendi aralarında tesis ettikleri kiralama işlemine ilişkin olduğunu belirterek, İBB’nin bu kira ilişkisinin ve tahsisin tarafı veya garantörü olmadığını söyledi. Beşli, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Her ‘Ticari İşyeri Tahsis Belgesi’ eki olan ‘Kesin Tahsis Belgesi Şartları’nın 1, 2 ve 9.cu maddelerinde, iş bu tahsis işleminin 25 yıllık olduğu ve eski işletmecinin sözleşme süresi bitiminde sona erdiği açık hüküm olarak yer almaktadır.”

-KİRACILAR SEKTÖRDEN-

Otogarda yolcu taşımacı yazıhanelerinin sadece şehirlerarası yolcu taşıyan eski, yeni firma ve acentelerinin yetkililerine kiraya verildiğinin altını çizen Beşli, “Sektörün özellikleri ve işleyişi, bir taşımacı yazıhanesinde birden fazla firma bileti satışı yapılabileceği veya hizmet verebileceği gerçeğinden hareketle yalnızca taşımacı yazıhanelerinde alt kiracılık olanağı sağlanmıştır. Bu yöntem, otogardaki kiracılarımızın geriye kalan 4/5lik kesimde uygulanmamıştır” dedi.

-2020 FİYATLARI UYGULANIYOR-

Yazıhane alt kiralarının 5 bin ile 15 bin lira arasında olduğunu ve 26 bin lira bedelle kiralama duyumu aldıklarını söyledi. Rakamlardaki bu değişimin, alt kiracı firma büyüklüğü veya içinde bulunan firma sayısından kaynaklandığının altını çizen Beşli, kira bedellerine dair şu rakamları verdi:

“Taşımacı yazıhaneleri kiraları 2020 yılı için 8.500 TL + KDV + Genel Gider Payı olarak belirlenmiş; bu tutarın 5.250 TL si peşin nakit, kalan kısmı “15 TL/Peron Tahsis Bedeli x Sefer Sayısı” şeklinde tahsil edilmektedir. Kiracı ile alt kiracı arasındaki kira bedelleri geçmişten gelen taraflar arası mutabakatlar doğrultusunda belirlenmiş ve uygulanmıştır. Uygulanan kira bedellerine tarafımızca 2020 yılı için artış kısıtlaması getirilmiştir. Büyük İstanbul Otogarında, 166 adet taşımacı yazıhanesinde kiracılarımız firma ya da acente olarak şehirlerarası yolcu taşımacılığı hizmeti vermekte; bunlardan D1 / F1 / F2 belge alma süreçleri devam eden 61 adedinde alt kiracılar hizmet vermektedir.”