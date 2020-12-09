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İyi Kalpler Derneğinden Filyasyon Ekibine Destek

İyi Kalpler Yardımlaşma ve Kültür Derneği Başkanı Adem Dişçi, dernek olarak tedarik ettikleri ürünleri Bayrampaşa İlçe Sağlık Müdürü Dr. Aydın Korkmaz ve Filyasyon ekibi sorumlusu Dr. Büşra Sandıklı’ya teslim etti.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
09 Aralık 2020 Çarşamba 11:52
İyi Kalpler Derneğinden Filyasyon Ekibine Destek
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Dernek olarak Topçular Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinin yerine kurulan ve pandemi süresinde 24 saat çalışan filyasyon ekiplerine ellerinden geldiği kadar destek olmaya çalıştıklarını belirten başkan Adem Dişçi, “İlk adım olarak 1500 kahve, 25 kilogram şeker ve 3 bin adet karton bardağı yetkililere teslim ettik. Tüm derneklere ve iş insanlarına çağrımdır; canını dişine takan bu koca yürekli insanlara lütfen destek olalım. Elbette devletimiz tüm ihtiyaçlarını karşılıyordur fakat bizler de Bayrampaşalılar olarak hem yanlarında olduğumuzu belirtelim hem de bizler için çalışan ekibimize elimizden geldiği kadar destekte bulunalım. Eminim ki Bayrampaşa’da bulunan STK’larımız ve iş insanlarımız bu çağrıma kayıtsız kalmayarak desteklerini vereceklerdir. Projemize katkı veren yönetim kurulumuza ve tüm İyi Kalplere teşekkür ederim. Allah hepsinden razı olsun” ifadelerini kullandı.

Bayrampaşa’da 90 kişilik ekip çalışıyor


Topçular Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde koşullanmış, Bayrampaşa İlçe Sağlık Müdürü Yusuf Oğuz Canbulat kontrolünde olan Covid-19 Merkezi, Bayrampaşa halkı için çalışmalarına devam ediyor. Merkezin başında Halk Sağlığı Uzmanı Dr.Büşra Sandıklı bulunurken, 90 kişilik ekip haftanın 7 günü ve bayramlar da dahil olmak üzere sürekli hizmet veriyor. Bayrampaşa’da kurulan 90 kişilik Filyasyon ekibi, Covid-19 testi pozitif çıkan vatandaşların aynı anda merkeze düşen sonuçlarına karşılık bizzat telefonla hastaları arayarak bilgilendirmekte, sağlık durumlarına, kronik hastalıklarına ve yaşlarına göre hastaların evlerine ilaç yollamakta. Ayrıca evlerinde şikayetleri ortaya çıkan temaslılar varsa bizzat evlerinde gidip PCR testleri yapmakta ve istirahat rapora ihtiyacı olan Covid-19 hastalarına veya temaslılarına Aile Hekimleri ve Covid merkezleri kanalı ile raporlarını temin etmekte.

   

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