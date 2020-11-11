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Çevreci Başkan'dan Örnek Davranış

Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında ağaç dikti. Kampanya çerçevesinde Bayrampaşa’ya toplam 2 bin ağaç dikeceklerini belirten Başkan Aydıner, “İhtiyacımız olan oksijenin yarısını ormanlar, ağaçlar üretiyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
11 Kasım 2020 Çarşamba 16:39
Çevreci Başkan'dan Örnek Davranış
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Geleceğe nefes olmak adına Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan tarafından ilan edilen ağaçlandırma gününde fidanlarımızı toprakla buluşturduk. Her şey daha yeşil ve daha yaşanabilir bir Bayrampaşa için” dedi.

Bayrampaşa Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, 11 Kasım Ağaçlandırma Günü kapsamında, Altıntepsi Mahallesi’nde ağaç dikme kampanyası başlattı. Bayrampaşalı’ların adına toplam 500 ağaç dikilirken ilçenin tamamına bin 500 ağacın daha dikileceği öğrenildi. Kampanya çerçevesinde, çevreci Başkan Atila Aydıner de kendi adına ağaç dikerek kampanyaya destek verdi.

“AĞAÇ SAYIMIZI 40 BİNE ÇIKARTACAĞIZ”

Kampanyaya ağaç dikerek destek veren Başkan Atila Aydıner, İhtiyacımız olan oksijenin yarısını ormanlar, ağaçlar üretiyor. Geleceğe nefes olmak adına Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen ağaçlandırma gününde 500 fidanımızı toprakla buluşturduk ve her birinin üstüne hangi komşumuzun adına dikildiğini yazdık. Kampanyamız çerçevesinde bin 500 ağaç daha dikerek ilçemizdeki ağaç sayısını 40 bine çıkartmayı hedefliyoruz. Göreve geldiğimiz günden bu yana ilçemizdeki yeşil alan miktarını ve ağaç sayısını sürekli artırdık. Her şey daha yeşil ve daha yaşanabilir bir Bayrampaşa için” ifadelerini kullandı.

38 BİN AĞAÇ BULUNUYOR

Bayrampaşa’da şu an 38 bin ağaç bulunuyor. Belediye ekipleri bu ağaçların bakımlarını düzenli olarak yapıyor. Kuruyan ya da kırılan ağaçların yerine yenileri dikiliyor. Ağaçlandırma günü kapsamında 11 mahalleye toplam 2 bin ağacın daha dikilmesi ve böylece ilçedeki ağaç sayısının 40 bine çıkartılması planlanıyor.

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