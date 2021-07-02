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Bayrampaşalı Gençler Sınav Stresini Boğaz Gezisinde Attı

Bayrampaşa Belediyesi, Yüksek Öğretim Kurumları (YKS) Sınavı’na giren öğrenciler için Boğaz Gezisi düzenledi. Geziye büyük ilgi gösteren ve mutlulukları gözlerinden okunan gençler, gezi boyunca gönüllerince eğlendi. Gençleri yalnız bırakmayan Başkan Atila Aydıner de onların mutluluğuna ortak oldu.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
02 Temmuz 2021 Cuma 17:29
Bayrampaşalı Gençler Sınav Stresini Boğaz Gezisinde Attı
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Bayrampaşa Belediyesi Kültür Müdürlüğü, YKS’ye giren öğrenciler için iki günlük Boğaz Gezisi düzenledi. ‘Gençlerle Boğazda Baş Başa’ temalı etkinliğe büyük ilgi gösteren ve tekne ile İstanbul Boğazı’nın eşsiz manzarasını görme fırsatı bulan yüzlerce genç, gönüllerince eğlenerek sınav stresini attı. Gezi boyunca gençleri yalnız bırakmayan Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner de onların mutluluğuna ortak oldu.

İstanbul Times Haber Merkezi /Hüseyin Çetiner

“BİZİM EN BÜYÜK ZENGİNLİĞİMİZ PIRIL PIRIL GENÇLİĞİMİZ”

Boğaz gezisi boyunca gençleri yalnız bırakmayan ve onların mutluluğuna ortak olan Başkan Atila Aydıner, “Üniversite sınavına giren, geleceğimizin teminatı sevgili gençlerimiz için güzel bir Boğaz Gezisi düzenledik. Çay ve simit eşliğinde, kıymetli gençlerimiz ile keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Gençlerimizin çok güzel bir enerjisi var. İnanıyorum ki bu enerjileri ile ülkemiz için çok güzel işler başaracaklar. Çünkü bizim en büyük zenginliğimiz pırıl pırıl gençliğimiz”

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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