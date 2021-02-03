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BAYRAMPAŞA’DA SOKAK HAYVANLARI 4 MEVSİM SUSUZ KALMIYOR

Bayrampaşa Belediyesi, sokak hayvanlarının su ihtiyacını 4 mevsim kesintisiz karşılamak için ilçe genelindeki otomatik suluk sayılarını her geçen gün artırıyor. Bu kapsamda yapılan çalışmayla 34 olan suluk sayısı 44’e çıkartıldı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
03 Şubat 2021 Çarşamba 09:10
BAYRAMPAŞA’DA SOKAK HAYVANLARI 4 MEVSİM SUSUZ KALMIYOR
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Yaşamın devamı için hayati öneme sahip su, sokak hayvanları için de büyük önem taşıyor. Bu kapsamda, Bayrampaşa Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Veteriner İşleri Müdürlüğü’nün ortak çalışması ile sokak hayvanları için ilçenin dört bir yanına otomatik suluklar yerleştiriliyor. Son yapılan çalışma ile 34 olan otomatik suluk sayısı 44’e yükseltildi. Sulukları düzenli olarak kontrol eden belediyeye bağlı ekipler, sokak hayvanlarının 4 mevsim susuz kalmaması için büyük çaba gösteriyor. Suluk sayısının yakın bir zamanda 70’in üzerine çıkartılması hedefleniyor.

Bayrampaşa’da hangi parkta otomatik suluk bulunduğu aşağıdaki link üzerinde takip edilebiliyor…

http://www.eveteriner.net/sokak-hayvanlari/ne-nerede-kac-adet/

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