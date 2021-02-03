BAYRAMPAŞA’DA SOKAK HAYVANLARI 4 MEVSİM SUSUZ KALMIYOR

Yaşamın devamı için hayati öneme sahip su, sokak hayvanları için de büyük önem taşıyor. Bu kapsamda, Bayrampaşa Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Veteriner İşleri Müdürlüğü’nün ortak çalışması ile sokak hayvanları için ilçenin dört bir yanına otomatik suluklar yerleştiriliyor. Son yapılan çalışma ile 34 olan otomatik suluk sayısı 44’e yükseltildi. Sulukları düzenli olarak kontrol eden belediyeye bağlı ekipler, sokak hayvanlarının 4 mevsim susuz kalmaması için büyük çaba gösteriyor. Suluk sayısının yakın bir zamanda 70’in üzerine çıkartılması hedefleniyor.

Bayrampaşa’da hangi parkta otomatik suluk bulunduğu aşağıdaki link üzerinde takip edilebiliyor…

http://www.eveteriner.net/sokak-hayvanlari/ne-nerede-kac-adet/