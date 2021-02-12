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Bayrampaşa'ya 500 Araç Kapasiteli Yeni Otopark

İlçedeki trafik yoğunluğunu azaltmak ve otopark sayısını artırmak için proje üstüne proje geliştiren Bayrampaşa Belediyesi, yaklaşık 500 araç kapasiteli yeni bir otoparkı daha çok yakında hizmete sunmaya hazırlanıyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
12 Şubat 2021 Cuma 11:49
Bayrampaşa'ya 500 Araç Kapasiteli Yeni Otopark
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Bayrampaşa Belediyesi, Orta Mahalle Çevre Yolu Caddesi’nde (Fatih Parkı yanı) yaklaşık 500 araç kapasiteli yeni bir otoparkı daha hizmete sunmaya hazırlanıyor. Otoparkın kısa bir süre içinde hizmete sunulması hedefleniyor. Çalışmaların büyük bir hızla devam ettiği açık otoparkta incelemelerde bulunan Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, “Bugüne kadar kapalı ve açık çok sayıda otopark projesini başarıyla hayata geçirdik. Hiç otoparkı olmayan mahallelerimize de otoparklar kazandırdık. Ancak çalışmalarımıza ara vermeden, ilçemizdeki trafik yoğunluğunu azaltmak, artan ihtiyaçlara cevap verecek yeni otoparkları vatandaşlarımızın hizmetine sunmak için canla başla çalışıyoruz” dedi.

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