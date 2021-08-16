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Bayrampaşa Belediyesi'nden Selin Vurduğu Bölgelere Yardım Eli

Batı Karadeniz’de hayatı felç eden sel felaketinin ardından bölgeye yardım götürmek için yurt genelinde adeta seferberlik başlatıldı. Bayrampaşa Belediyesi de, Mega Center Yönetimi ile birlikte 2 TIR gıda ve ihtiyaç malzemesi ile 2 kamyonunu Kastamonu ve Sinop’a gönderdi. Belediyeye bağlı 5 kişilik ekip de bölgeye ulaşarak arama-kurtarma faaliyetlerine destek veriyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
16 Ağustos 2021 Pazartesi 12:30
Bayrampaşa Belediyesi'nden Selin Vurduğu Bölgelere Yardım Eli
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Batı Karadeniz’de yaşanan sel felaketi özelikle Kastamonu ve Sinop’ta hayatı felç etti. Türkiye’nin dört bir yanındaki kurum ve kuruluşlar bölgeye yardım götürmek için adeta seferber oldu. Bayrampaşa Belediyesi de, Mega Center Yönetimi ile birlikte 2 TIR gıda ve ihtiyaç malzemesi ile 2 kamyonunu Kastamonu ve Sinop’a gönderdi. Belediyeye bağlı 5 kişilik ekip de bölgeye ulaşarak arama-kurtarma faaliyetlerine destek veriyor.

“TÜM İMKÂNLARIMIZ İLE BATI KARADENİZ’DEYİZ”

İlçe protokolü ile birlikte yardım TIR’larını sel bölgesine uğurlayan Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, “Ülkemiz zor bir dönemden geçiyor. Yüreğimizi yakan orman yangınlarının ardından Batı Karadeniz bölgemizde tarihin en büyük sel felaketi ile karşı karşıya kaldık. Maalesef can ve mal kayıplarımız var. Selde yaşamını yitiren vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyorum. Yaraların sarılmasına katkı sunmak üzere 5 kişilik izci ekibimizi ivedilikle bölgeye gönderdik. Şimdi de Mega Center Yönetimi ile birlikte gıda ve ihtiyaç malzemesi yüklü 2 TIR’ımızı ve 2 kamyonumuzu Kastamonu ve Sinop’a yolluyoruz. Biz tüm imkânlarımız ile selden zarar gören vatandaşlarımızın yanındayız. Allah, milletimizi ve ülkemizi her türlü felaketten korusun. Yangın, deprem, sel gibi afetleri bizlerden uzak etsin” dedi.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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