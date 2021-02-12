banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Sevgilinizle Şifrelerinizi Paylaşmadan Önce Bir Kez Daha Düşünün!
Sevgilinizle Şifrelerinizi Paylaşmadan Önce Bir...
Boğazda Şarkılar Sevgi İçin Söylenecek
Boğazda Şarkılar Sevgi İçin Söylenecek
Geleceğim Zeytinburnu Platformu Zeytinburnu İçin Çalışmaya Devam Ediyor
Son Dakika
Geleceğim Zeytinburnu Platformu Zeytinburnu İçin...
CHP'li Enis Berberoğlu Yeniden Milletvekili!
CHP'li Enis Berberoğlu Yeniden Milletvekili!

Bayrampaşa Belediyesi'nden Korona Mağduru Esnafa Büyük Destek

Bayrampaşa Belediyesi, belediye mülklerinde kiracı olan ve pandemiden dolayı zor bir dönem geçiren esnafa destek olmak amacıyla kiralarda yüzde 90’a varan oranda indirim yaptı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
12 Şubat 2021 Cuma 10:33
Bayrampaşa Belediyesi'nden Korona Mağduru Esnafa Büyük Destek
banner171

Koronavirüs salgınına karşı başarılı bir mücadele veren Bayrampaşa Belediyesi, bir yandan da pandemi nedeniyle zor bir dönem geçiren esnafa destek oluyor. Bu kapsamda Bayrampaşa Belediyesi, kiracısı olan 100’e yakın esnafı mutlu edecek bir karara imza attı. Alınan karara göre esnafın kiralarında yüzde 90’a varan oranda indirime gidildi. Belediye mülkünde kiracı olan esnaflar kararı büyük mutlulukla karşıladı.

“BU KARA GÜNLERİ DE ARKAMIZDA BIRAKACAĞIZ”

Kararın altında imzası bulunan Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, “Tüm dünya ile birlikte, ülke ve millet olarak salgına karşı büyük bir mücadele içindeyiz. Hiç şüphesiz salgın hepimizin yaşamını olumsuz olarak etkiledi. Bu olumsuz etkiyi yaşayanlar arasında çok sayıda esnafımız da yer alıyor. Biz de belediye mülklerinde kiracı olan esnafımıza destek olmak amacıyla kira oranlarında indirim yaptık. Birlik, bütünlük ve anlayış içinde bu kara günleri de arkamızda bırakacak ve güzel günlerde doya doya yeniden kucaklaşacağız” dedi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bayrampaşa'ya 500 Araç Kapasiteli Yeni Otopark
Bayrampaşa'ya 500 Araç Kapasiteli Yeni Otopark
BAYRAMPAŞA’DA SOKAK HAYVANLARI 4 MEVSİM SUSUZ KALMIYOR
BAYRAMPAŞA’DA SOKAK HAYVANLARI 4 MEVSİM SUSUZ KALMIYOR
Bayrampaşa Belediyesi'nden Online Terapi Hizmeti
Bayrampaşa Belediyesi'nden Online Terapi Hizmeti
İyi Kalpler Derneğinden Filyasyon Ekibine Destek
İyi Kalpler Derneğinden Filyasyon Ekibine Destek
Bayrampaşa'da Pazar Tezgahları HES Kodu İle Açılıyor
Bayrampaşa'da Pazar Tezgahları HES Kodu İle Açılıyor

istanbul escort - şişli escort

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169