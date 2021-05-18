Bayrampaşa Belediye Meclisi’nden İsrail'e Kınama

AK Parti, CHP ve İYİ Parti’nin Bayrampaşa Belediye Meclisi gruplarınca yayımlanan bildirilerde özetle şunlar kaydedildi:

“Bayrampaşa Belediye Meclisi olarak, İsrail’in mütecaviz eylemlerinin ve mazlum Filistin Halkı’na yaptığı zulmün her zaman karşısında durduğumuzu; Filistin davasının ve kardeş Filistin Halkı’nın özgürlük, adalet ve bağımsızlık mücadelesinin sonuna kadar yanında olduğumuzu en kuvvetli şekilde beyan ediyoruz.

Kudüs ve Gazze'de son bir haftadır devam eden İsrail saldırganlığı BM kararlarına aykırı şekilde sürdürülen işgalin ve hukuk tanımazlığın geldiği son aşamayı ibretle gözler önüne sermektedir. Filistin topraklarında işlenen bu suçlardan dolayı İsrail'in hesap vermesi, suçların sorumlularının tespit edilerek yargılanması ve cezalandırılması için uluslararası toplumun birlikte hareket etme zamanı gelmiştir. Bu çerçevede, Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin (UCM) ivedilikle harekete geçmesini talep ediyor, bu maksatla insana ve yaşam hakkına saygı duyan herkesi sorumluluk üstlenmeye çağırıyoruz.”