Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 22
parçalı bulutlu
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
1463
ALTIN
500.593
DOLAR
8.3344
STERLİN
11.8113
EURO
10.1768
Uzmanından sağlıklı yaşam için beslenme tüyoları
Uzmanından sağlıklı yaşam için beslenme...
Başkan Gökhan Yüksel’den 19 Mayıs Mesajı…
Başkan Gökhan Yüksel’den 19 Mayıs...
İmamoğlu'ndan “Dezenfektan İhalesi “ Savunması: “Harcama Ve İhale Yetkilisi Sıfatlarım Yok”
Son Dakika
İmamoğlu'ndan “Dezenfektan İhalesi “ Savunması:...
CHP’Lİ Vekiller 128 Milyar Dolar Nerede Pankartını 15 Temmuz Şehitler Köprüsüne Astı
CHP’Lİ Vekiller 128 Milyar Dolar...

Bayrampaşa Belediye Meclisi’nden İsrail'e Kınama

AK Parti, CHP ve İYİ Parti’nin Bayrampaşa Belediye Meclisi grupları, bildiri yayımlayarak İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarını kınadı. İsrail’in büyük bir insanlık suçu işlediği ve silahsız halkı hedef alan saldırıların asla kabul edilemez olduğu belirtilen bildirilerde, tüm dünya masum Filistin halkının yanında durmaya davet edildi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
18 Mayıs 2021 Salı 09:36
Bayrampaşa Belediye Meclisi’nden İsrail'e Kınama
banner171

AK Parti, CHP ve İYİ Parti’nin Bayrampaşa Belediye Meclisi gruplarınca yayımlanan bildirilerde özetle şunlar kaydedildi:

“Bayrampaşa Belediye Meclisi olarak, İsrail’in mütecaviz eylemlerinin ve mazlum Filistin Halkı’na yaptığı zulmün her zaman karşısında durduğumuzu; Filistin davasının ve kardeş Filistin Halkı’nın özgürlük, adalet ve bağımsızlık mücadelesinin sonuna kadar yanında olduğumuzu en kuvvetli şekilde beyan ediyoruz.

Kudüs ve Gazze'de son bir haftadır devam eden İsrail saldırganlığı BM kararlarına aykırı şekilde sürdürülen işgalin ve hukuk tanımazlığın geldiği son aşamayı ibretle gözler önüne sermektedir. Filistin topraklarında işlenen bu suçlardan dolayı İsrail'in hesap vermesi, suçların sorumlularının tespit edilerek yargılanması ve cezalandırılması için uluslararası toplumun birlikte hareket etme zamanı gelmiştir. Bu çerçevede, Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin (UCM) ivedilikle harekete geçmesini talep ediyor, bu maksatla insana ve yaşam hakkına saygı duyan herkesi sorumluluk üstlenmeye çağırıyoruz.”

Son Güncelleme: 18.05.2021 12:15
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Otogarda Yeni Dönem Başladı
Otogarda Yeni Dönem Başladı
Bayrampaşa'ya 500 Araç Kapasiteli Yeni Otopark
Bayrampaşa'ya 500 Araç Kapasiteli Yeni Otopark
Bayrampaşa Belediyesi'nden Korona Mağduru Esnafa Büyük Destek
Bayrampaşa Belediyesi'nden Korona Mağduru Esnafa Büyük Destek
BAYRAMPAŞA’DA SOKAK HAYVANLARI 4 MEVSİM SUSUZ KALMIYOR
BAYRAMPAŞA’DA SOKAK HAYVANLARI 4 MEVSİM SUSUZ KALMIYOR
Bayrampaşa Belediyesi'nden Online Terapi Hizmeti
Bayrampaşa Belediyesi'nden Online Terapi Hizmeti

banner186

banner189

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169