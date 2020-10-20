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Başkan Aydıner, Muhtarları Ağırladı

Bayrampaşa Belediyesi, 19 Ekim Muhtarlar Günü münasebetiyle ilçedeki mahalle muhtarlarını akşam yemeğinde ağırladı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
20 Ekim 2020 Salı 12:43
Başkan Aydıner, Muhtarları Ağırladı
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Yemekte konuşan Başkan Atila Aydıner, “Demokrasimizin temel taşı, aziz milletimizin fedakâr hizmetkârı tüm muhtarlarımızın Muhtarlar Günü’nü canı gönülden kutluyorum” dedi.

19 Ekim Muhtarlar günü dolayısıyla Bayrampaşa’da bir dizi etkinlik düzenlendi. Atatürk Parkı’nda Atatürk Anıtı’na çelenk koyma töreni ile başlayan etkinlik, yapımı Bayrampaşa Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Yıldırım Mahallesi Muhtarlığı’nın yeni binasının ziyareti ile sürdü. Ardından da Başkan Atila Aydıner, ilçede görev yapan muhtarları akşam yemeğinde ağırladı.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner’in ev sahipliği yaptığı programlara Bayrampaşa Kaymakamı Dr. Soner Şenel, AK Parti Bayrampaşa İlçe Başkanı Ersin Saçlı, Bayrampaşa Belediye Başkan Yardımcıları Ahmet Tüfekçi, Yalçın Sırakaya ve Ahmet Kumbasar ile mahalle muhtarları katıldı.

“MUHTARLARIMIZ, GÖZÜMÜZ KULAĞIMIZ OLUYOR”

Yemekte konuşan Başkan Aydıner, “Demokrasimizin temel taşı, aziz milletimizin fedakâr hizmetkârı tüm muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü’nü canı gönülden kutluyorum. Hizmetlerimizin doğru zamanda doğru yere ulaşması açısından muhtarlarımız adeta bizim gözümüz, kulağımız oluyor. Her bir muhtarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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