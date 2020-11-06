banner196
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 13°
parçalı bulutlu
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
İstanbullunun Gündemi Koronavirüs Ve Ekonomik Sorunlar
İstanbullunun Gündemi Koronavirüs Ve Ekonomik...
“Mavi ve Kırmızıya Bölünen Harita: İki ABD Çarpışıyor Gerileyen ABD’nin Çıkmazı”
Son Dakika
“Mavi ve Kırmızıya Bölünen Harita:...
Gelecek Partisi'nin Geleceği Belirlendi
Son Dakika
Gelecek Partisi'nin Geleceği Belirlendi
Taburcu Olan İmamoğlu’ndan Deprem Mesajı: “Karantina Biter Bitmez İzmir’e Gideceğim”
Son Dakika
Taburcu Olan İmamoğlu’ndan Deprem Mesajı:...

Başkan Aydıner'den Pazarda Koronavirüs Denetimi

Başkan Atila Aydıner, koronavirüs tedbirleri kapsamında, Bayrampaşa Kaymakamı Dr. Soner Şenel ile birlikte pazar yerlerinde denetim yaptı. Maske, mesafe ve temizlik üçlüsünün önemine vurgu yapan Aydıner, denetim boyunca kurallara uymayanlara uyarılarda bulundu.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
06 Kasım 2020 Cuma 17:04
Başkan Aydıner'den Pazarda Koronavirüs Denetimi
banner171

İçişleri Bakanlığı’nın genelgesinin ardından Bayrampaşa’da zabıta ekipleri pazar yerleri ile cadde ve sokaklarda geniş kapsamlı sosyal mesafe, maske ve hijyen denetimi yaptı. Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner de, ilçe Kaymakamı Dr. Soner Şenel ile birlikte, Yıldırım Mahallesi Cuma Pazarı’nda gerçekleştirilen denetimlere katıldı. Denetimler sırasında maske, mesafe ve temizlik üçlüsünün önemine vurgu yapan Başkan Aydıner, kurallara uymayanlara uyarılarda bulundu.

“VİRÜSLE MÜCADELE SEFERBERLİĞİ BAŞLATMALIYIZ”

Virüsün bulaşma hızını düşürmek için alınması gereken önlemleri hatırlatan Başkan Aydıner, “Ülke olarak, aylardır tüm dünyayı tehdit eden güçlü bir salgınla mücadele içindeyiz. Biz belediye olarak gerekli önlemleri almış bulunuyoruz ancak bu mücadeleye 7’den 70’e hepimizin katılması, destek olması gerekiyor. Virüsle mücadele seferberliği başlatmalıyız. Aksi durumda virüsün yayılmasına zemin hazırlamış oluruz. Kurallara uymamız, kendimiz, sevdiklerimiz ve milletimiz için büyük önem arz ediyor. O nedenle lütfen maskemizi takalım, fiziki mesafemizi koruyalım ve kişisel temizliğimize özen gösterelim. Canımızı ve ‘canlarımızı’ riske atmayalım. Bu süreçte kurallara uyan Bayrampaşalı tüm hemşehrilerime gösterdikleri hassasiyet için teşekkür ediyorum” dedi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başkan Aydıner, Muhtarları Ağırladı
Başkan Aydıner, Muhtarları Ağırladı
Bayrampaşa Belediye Meclisi 2021 Yılı Bütçesini Onayladı
Bayrampaşa Belediye Meclisi 2021 Yılı Bütçesini Onayladı
Bayrampaşa Belediyesi'nden Uzaktan Eğitime Büyük Destek
Bayrampaşa Belediyesi'nden Uzaktan Eğitime Büyük Destek
Eski Cezaevinin Yerinde Yeni Bir Yaşam Başlıyor
Eski Cezaevinin Yerinde Yeni Bir Yaşam Başlıyor
Önlemler Sayesinde Halde Yoğunluk Yaşanmadı
Önlemler Sayesinde Halde Yoğunluk Yaşanmadı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169