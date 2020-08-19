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Yuvam Bahçeşehir Projesinden Neden Ayrımcılık Yapılıyor ?

Başakşehir Belediyesi ve AKAR Grup'un Başakşehir ilçesi Bahçeşehir Mahallesinde kısa bir süre önce lansman toplantısı yaparken basın daveti konusunda ayrımcılık yapması dikkat çekti.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
19 Ağustos 2020 Çarşamba 17:36
Yuvam Bahçeşehir Projesinden Neden Ayrımcılık Yapılıyor ?
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AKAR GURUP BAŞAKŞEHİR'İN EN ESKİ VE ETKİN MEDYA GRUBU OLARAK YAYIN GRUBUNMUZU BİLMEYEBİLİR AMA BAŞAKŞEHİR BELEDİYESİ BİZİ ÇOK İYİ BİLİDĞİ HALDE NEDEN BİZİ DAVET ETMEDİ ?

Belediye başkanlığı döneminde yaptığımız eleştirel haberlerden dolayı hakkımızda çok sayıda maddi manavi tazminat davası açan ve hepsini kaybeden devrin belediye başkanı Mevlüt Uysal'ın o dönem yardımcısı olan ve bugünkü belediye başkanı görevini yürüten Yasin Kartoğlu'nun da Uysal'ın yanlış ve ayrımcı siyasetini takip ettiğini, Akar Gurup ile beraber temelini attıkları YUYAM BAHÇEŞEHİR projesi lansman toplantısında ortaya koydu.

İSTANBUL TİMES MEDYA GRUBU KURUCUSU VE İMTİYAZ SAHİBİ GAZETECİ YAZAR HÜSEYİN ÇETİNER AYRIMCILIK YAPAN HERKESİ KINIYORUZ DEDİ ...

Başakşehir 'in ilçe olma sürecine tanıklık eden ve ilk ilçe belediye başkanı seçilen Mevlüt Uysal'ın ilk döneminde destek veren www.basaksehirtimes.com, www.isaatemlakdunyasi.com ve www.istanbultimes.com.tr ve İstanbul Times Gazetesi'nin yetkilisi Hüseyin Çetiner,2010 yılından bu yana gerek Uysal döneminde gerekse de Kartoğlu döneminde kendilerini eleştiren medya organlarına karşı ciddi bir önyargı ve görmezden gelmenin olduğunu söyleyerek ilçenin en etkili yayın mecralarını neden bir kamu kurumu olan Belediyemiz tarafından yapılan projenşn lansman toplantısına davet edilmiyor diye sordu ?

ÇETİNER: HER TÜRLÜ AYRIMCILIĞIN KARŞINDAYIZ

Çetiner yaptığı konuşmada "Her gün haber merkezlerine sayısız davet geldiğini ifade ederek biz davetlere katılma meraklısı değiliz. Zaten zaman darlığından dolayı bir çok davete icabet edemiyoruz. Ancak bu davet bizlerin vergisi ile halka hizmet veren belediyemizin de ortağı olduğu YUVAM BAHÇEŞEHİR projesi olunca katılmak isterdik. Lakin ilçenin en etkin medya organı olduğumuz halde Başakşehir Belediye başkanı sayın Yasin Kartoğlu başta olmak üzere bir çok belediye yöneticisi yayın grubunuzun etki alanını bildikleri halde neden bizleri davetli basın listesine dahil etmediklerini anlamadım" dedi.

Akar Grup ve Başakşehir Belediyesinin halkımızın haber portallarımızda haber alma imkanlarını engelledikleri için sorumlu davranmaya davet ediyoruz.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Son Güncelleme: 19.08.2020 17:44
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