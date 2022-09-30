Yaşamak İstiyorsan Yalvar,Ölmek İstiyorsan Karşı Çık …

SEÇMEN HAKSIZLIĞA UĞRADIKTAN UZUN BİR SÜRE AK PARTİLİ YÖNETİCİLERİN GÖNÜL ALMASINI BEKLEMİŞ ANCAK 11 AY GİBİ BİR SÜREDE DÖNÜŞ OLMAYINCA BİZİMLE İRTİBATA GEÇMİŞTİR…

İşte Başakşehir İlçesi Başak Mahallesinde 20 yıldır yaşayan ve çevreye ve olaylara duyarlı bir seçmen olan Berhan Akbaş’ın Haber ihbar hattımıza gönderdiği mesajını aynan yayınlıyoruz.

İŞTE O MESAJ

İstanbul Times ve Başakşehir Times Gazeteleri Genel Yayın Yönetmeni Sayın Hüseyin ÇETİNER’e

“Mahallemde komşum olan Bayram Küpeli mahallemizde aynı zamanda mahalle teşkilatında medya sorumlusu üye olduğunu biliyordum.

Kendisi beni 2021 yılın Ocak ayı'dan 2021 Ekim ayına kadar ara sıra Mahalle toplantısına senin gibi değerli bir değerin mutlaka bize olağanüstü katkıları olur diyerek beni zaman zaman davet etmiştir.

Ben de her seferinde işlerimin yoğunluğunu ileri sürerek geri çevirmiştim.Birde oraya gidersen mutlaka iyi yönlerini, olumsuz yönlerini söylerim.Tabi ki en doğal hakkınız demiştir.Toplantıya 15 ekim cuma günü davetli olarak katıldım yaklaşık içerde 20'ye yakın katılımcı vardı .

Ev sahibi mahalle teşkilat başkanı ve yanı sıra Ak Parti İlçe Başkan Yardımcısı Çiğdem Taşdemir ‘de toplantıya katılanların içinde idi.Söz sırası bana geldiğinde Belediyenin geçmişten bugüne olumlu olumsuz hizmetlerini dile getirdim.

Başak Mahallesi mağduriyet Mahallesi olduğunu buraya Kayaşehir var olduğundan bugüne kalıcı herhangi bir çivi çakılmadığını.Spor kompleksin yıkıldığını gençlere alternatif basket ve futbol alanları olmadığını, çağrı merkezî şikâyetlere etkili yaklaşım göstermediğini doğrusu mahallenin atıl kaldığını son seçimde zar zor mahallede %51 oy ile seçimi kazanıldığını su anki oy oranı 46 % olduğunu söyledim.

Yöneticilerin eskisi gibi ayaklarının yere basması gerektiğini söyledim.

İlce Başkan Yardımcısı Çiğdem Taşdemir haddini aşarak önce azarladı senin ne işin var burada dedi davetli olduğumu söyledim.

Hızını kesemedi size konuşma hakkı vermiyorum terk edin toplantıyı diyerek beni o kadar insanın içinde kovmuştur.

Tartışmaya polemiğe girmeden olay yerinden ayrıldım.Beni davet eden komşumda sessiz kaldı.

Çıktıktan hemen sonra AK PARTİ Başakşehir ilçe başkanı Sebahattin Kayas’ı aradım konuyu anlattım ilk cümlesi karşı tarafı da dinlemek lazım diyerek beni

geçiştirdi bir daha da bana dönüş yapmadı.

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Olaydan 2 gün sonra Ak Parti Marmara sorumlusu Milletvekili Halis Dalkılıç’a telefon ile ulaştım beni dinleyerek

ilk mahalle toplantısında sizi ağırlayacağız dedi.

Cezasız kalmayacak misafir aşağılanarak kovulmaz demiştir.

1 ay bekledim aramadı çağırmadı telefonlara da artık cevap vermedi.

Beni davet eden komşum Bayram Küpeli daha sonraki süreçte yakın zamanda seni tekrar davet edeceğim demek suretiyle uzun süre oyalamıştır.

İstanbul il Başkanlığı na da ulaştım nafile.

Sonuçta yaptıkları yanlarına kâr kalmış oldu.

İlçe Başkan Yardımcısı Çiğdem Taşdemir,İlçe başkanı, belediye başkanı, Ak Parti Marmara Bölge sorumlusu Malatyalı olunca bu işler olmuyor.

Doymuşluk sendromuna ulaşmış zümre ile mücadele çok zor.

Doğrusu Başakşehir ilçesine çökmüşler.

Aslında daha önce yazacaktım son 4.5 ayda işlerimin yoğunluğundan ancak bugünlerde size ulaştım.

Kısa özet böyle Hüseyin bey

Umarım anlaşılır...

SAYFALARIMIZI HERKESE AÇIK OLDUĞU GİBİ AK PARTİ BAŞAKŞEHİR İLÇE BAŞKANLIĞINA DA AÇIKTIR. İstedikleri zaman okurumuz ve takipçimiz Berhan Akbaş’ın iddialarına yazdıkları cevaplarını aynı sayfamızda yayınlarız.

Ancak Berhan Akbaş’ın toplantıda ne kadar sert eleştiri yapmış olursa olsun ilk toplantıya davet edip bizim mahalle yönetimimizde yer al dedikleri bir seçmeni rencide etmeye kimsenin hakkı yoktur.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)