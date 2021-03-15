Olur Mu Böyle Yasin ?

Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan Belediye başkanlarına yaptığı bir konuşmasında aynen şunları söylemişti : “Caddeleri ve Sokakları altın kaplama yapsanız bile hizmet ettiğiniz halkın gönlünü yapmaz iseniz yaptığınız yatırım ve hizmetlerin bir anlam ve kıymeti olmaz”...

Şimdi bu hatırlatmayı neden yaptığımı merak edenleriniz vardır hemen söyleyeyim...

Başakşehir ilçesinde hatırı sayılır Malatyalı seçmen var. İstanbul’da 39 ilçe var bu ilçelerin 23 ‘ünde Ak Partili belediye başkanları var.

Bunların içinde sadece Başakşehir’in başkanı aslen Malatyalı...Malatya’da Ak Partinin oy oranı % 69’a yakın.

Aynı şekilde İstanbul’da ve Başakşehir de yaşayan Mal0atyalılar da bu oranda Ak Parti’ye oy veriyor ...

Malatyalılar Dernek başkanı Erdal Tunç kızının nikahını kıymak için başkan’a davetiye veriyor ve kızımın nikahını kıyarsanız memnun ve mutlu oluruz diyor ve nikah saatine kadar bu umutlarını taze tutuyorlar...Nikah saati gelip çattığında başkan yok,Bir yardımcısı yok,Mesajı yok,Telgrafı yok... Yokları çoğaltmak mümkün...

ARTİ İSTANBUL’U YATIRIM VE HİZMET YAPMADIĞI İÇİN DEĞİL GÖNÜLLERE DOKUNAMADIĞI İÇİN KAYBERTTİ...

İşte bu ana başlık altında Başakşehir’de yaşayan Malatyalıların % 70’i nin oy verdiği Belediye başkanı Yasin Kartoğlu o kadar rehavete kapılmış ki kendi ilçesinin tek Malatyalı il derneği olan Başakşehir Malatyalılar dernek başkanı Erdal Tunç ‘un kızının nikahını kıymak için 10 dakikasını ayırıp on binlerce seçmeni olan bir ilin dernek başkanını onure edemiyorsa batsın bu siyaset diyorum...

Gelinin babası Malatyalı,Damadın babası aynı zamanda Erdal başkanın ağabeyi’de Malatyalı ve Derneğin büyük destekçisi... Velev ki dernek başkan Malatyalı’da olmasın yani bu yazının konusu Malatyalı olduğu için de değil ilçede ciddi bir seçmen kitlesi olan ADIYAMAN ,BİTLİS,SAMSUN,ORDU ,BAHÇEHEİRLİLER (BADER) veya Başakşehir’de aktif bir şekilde çalışan hangi dernek başkanının mutlu günü olursa olsun başkanın çok acil ve daha mühim bir vazifesi yok ise nikaha katılmasının kendisi ve partisi için faydalı olabileceğini bilmeyen yok sanırım.

PARTİ YE YÜK OLMA YÜKÜNÜ AL YASİN BAŞKAN...

Mütevazi olmayacağım merak ediyorum Başakşehir belediye başkanının 13 Mart 2021 saat 17.30 ‘da hangi işi veya daha mühim bir proğramı vardı ?

Cumhurbaşkanı Başaklehir’de değildi, il başkanlığının mühim bir etkinliği yoktu...Özetle Ahlak,Siyaset ve vicdan Başakşehir belediye başkanı sayın Yasin Kartoğlu’nun sadece ve sadece 10 ar dakika ayırıp nikahı kıyıp Malatya camiasının gönlünü alsaydı kötü mü olurdu ?

PARTİLİLER GÖNÜLLERİ YAPMADIĞI İÇİN İSTANBUL’u KAYBETTİ İŞTE BAŞKAN KARTOĞLU GİBİ PARTİYE YÜK OLANLAR SAYESİNDE TÜRKİYE Yİ DE KAYBETMEYE DOĞRU HIZLI ADIMLARLA GİDİYOR...

Yasin Kartoğlu ve benzeri kişiler partinin yükünü almak yerine partiye yük oluyorlar...

Bu nikah işlemi basit bir örnek...Kaldı ki bu durum Yasin Kartoğlu ile de sınırlı değil...

Kısa bir süre önce gazeteci meslektaşım Süleyman Özışık’ta yaptığı bir video da Ak Parti teşkilatları olmazsa Erdoğan % 65 oy alır tespitinde bulunmuştu... Bu olayda olduğu gibi başkan yüzlerce hatta binlerce Malatyalı seçmenin gönlünü kırdı.

OLUR MU BÖYLE YASİN ?...

Başakşehir’in en büyük sivil toplum kuruluşlarından birisi olan Malatyalılar Dernek Başkanı Kızının Nikahını kıymanız için davetiye takdim ediyor kendiniz gelmediğiniz gibi bir yardımcını da gönderme zahmetinde bulunmadınız...

Nikah memuruna bu nikaha benim gelmem gerekirdi gelemedim aileyi onure edici bir konuşma yap bile denilmemiş...

Nikah memuru o kadar özensizdi ki adeta katılımcılara sırtını dönerek nikah kıydı...

Olur mu böyle Yasin...

Seçim dönemlerinde özellikle Güvercintepe Mahallesinde çok sayıda Malatyalı seçmen olduğu için Malatyalı olduğunuzu ifade ederek oy istemesini biliyorsunuz ama binlerce üyesi olan bir derneğin başkanının kızı evleniyor ve size bağlı bir nikah dairesinde nikahı kıyılıyor siz hiç oralı değilsiniz olur mu böyle başkan ?

Diyelim ki siz Malatya’lı da olsanız ben hemşehricilik yapmıyorum benim için Malatya dernek başkanının kızının nikahı olmasının hiçbir önemi yok diyebilirsiniz.

Peki ilçenizde aktif olarak faaliyet gösteren bir dernek başkanın kızının nikahı olarak olaya baktığınızda neler söylemek istersiniz ?

Siz Malatyalılar dernek başkanı olsanız Ak Partili Belediye başkanı hakkında ne düşünürsünüz ?

Yol yapmak, Çöpleri toplamak zaten yasal göreviniz değil mi başkan ?

Bunları yaparak oy alamazsınız ...Oy almak için halkın gönlünü yapmanız gerektiğini Partinizin genel başkanı ve cumhurbaşkanı defalarca söylemedi mi ?

Diyebilirsiniz ben 10 yıldır başkanın, bir nevi 500 bin kişinin yaşadığı bir yerde adeta KRAL gibi yetkilerim var. Bir dernek başkanının kızının nikahının benim için hiçbir kıymeti ve önemi yok.

Ancak bir yerel yöneticisi iseniz ilçenizdeki kanaat önderlerinin düğün ve cenazesine katılmıyorsanız o zaman genel başkan Erdoğan’ın canını dişine takmak üzere emek verdiği AK PARTİ YE YÜK OLMAYAN Bağımsız aday olun da sizi görmelim …

Yaptığım araştırma ve bana gelen bilgilerde STK Başkanlarına değer vermediğiniz ile alakalı sayısız şikayet ve serzenişin de olduğunu ifade edeyim.

Herkes üzerine düşeni yapacak arkadaş yoksa bize de böyle hakaret etmeden eleştirmek düşer.

NOT: Başakşehir’in ilk gazetesi ve haber portalı olan Başakşehir Times Gazetesi ve www.basaksehirtimes.com’un yayıncısı olarak da ayrımcılık yaptığınızı da söylemeyi gereksiz görüyorum çünkü bunu herkes biliyor…

Hüseyin ÇETİNER / Başakşehir – İstanbul -15 Mart 2021