Kayabaşı :”AKP’li”Kartoğlu’nun Yüzüne Karşı Bu Bütçede Halkımız Yok dedi…

2009 YILINDA İLÇE BELEDİYESİNE KAVUŞAN BAŞAKŞEHİR’DE KARTOĞLU’DA UYSAL’IN YANLIŞ YOLUNDA İLERLİYOR…

Mevlüt Uysal döneminde olduğu gibi 2.dönem belediye başkanı Yasin Kartoğlu’nunda yönetim tarzında halk,muhtarlar,STK’lar basın yok .İstanbul’un 39 ilçe belediyesi içinde basın’a çekim yasağı uygulayan tek belediye Başakşehir ilçesidir.

İstanbul Times Haber Merkezi /Hüseyin Çetiner -Başakşehir –İstanbul

Eğer başkan Kartoğlu’nun yönetim tarzı halk odaklı olsaydı basın’a çekim yasağı değil aksine diğer belediyeler gibi basını davet eden bir yaklaşım sergilerdi.

Yaptığı işler şeffaf olmadığı için hep basına çekim yasağı getirdiler.

EMLAKÇI BAŞKAN ÜNVANINI SONUNA KADAR HAK EDEN BİR BEELDİYE BAŞKANI YASİN KARTOĞLU

İlçede ne kadar hazine arazisi var ise bir emlakçı edası ile hepsi ile yakından alakadar olan başkan Kartoğlu belediye gelirinin % 70’ini arsa satışında sağladığı bütçelere yansımış durumda. İlçe halkı halkın değerlerini halkın yararına değil de belli başlı bazı inşaat firmalarına kullandırması halkın tepkisi çekiyor. Özellikle birçok kişi Belediye başkanın Makro İnşaat başta olmak üzere ilçede büyük yatırımları olan İnşaat firmaları ile ne tür bir ilişkisi olduğunun araştırılmasını istiyorlar.

ŞAHİNTEPE ‘DE HALKI ARNAVUKÖYE’E SÜRMEK İÇİN ÇABA SARFE DEN KATOĞLU’NUN BAŞINDA OLDUĞU BELEDİYE BİR ŞEKİLDE HALKIN ARSALARINA ORTAK OLUP İMAR VERMEZKEN SADECE ARASINDA BİR YOL GEÇEN AVCILAR İLÇESİNE BAĞLI TAHTAKALE MAHALLESİNDE 5 KAT İMAR VAR…

Her gün haber ihbar hattımızı arayan çok sayıda Şahintepe mahalle halkı sayısız dava açtık. Mahkemenin durdurma kararı verdiği bir arsada bile inşaat yapmaktan vazgeçmezken bizi buradan Arnavutköy ilçesinin Hacımaştı mahallesine göndermek için çaba sarf ediyor.

Belediye demek halkın yanında yer alan kamu kurumu demektir.

Oysa bizim belediyemi ne yazık ki yanımızda değil aksine karşımızda ve hayatımızı Kâbusa çevirmek için çalışıyor diyen halkın sayısı az değil.

İmamoğlu İBB’de başkanlığı kazanmadan önce AKP’li İBB başkanları döneminde Başakşehir’de KİPTAŞ’ın konut yapacağı yer için projesi dahi yapıldığı halde oy çokluklarına dayanıp bu projeyi rafa kaldırıp yeşil alan ilan ettiler.

CHP’Lİ KAYABAŞI GİDERAYAK NE KADAR ARSAMIZ VARSA SATIYORLAR DEDİ

Bu yıl 2,1 milyar TL değerinde arsa satacağını açıklayan AKP’li Başakşehir Belediyesi 2023 yılında da yaklaşık 2 milyar TL değerinde arsa satacak. CHP’li Meclis Üyesi Kayabaşı, “Arsaları giderayak haraç mezat satıyorlar” dedi

Bu yıl milyarlarca lira değerinde arsa satmak için Belediye Meclisi’nden yetki alan İstanbul’daki AKP’li Başakşehir Belediyesi, gelecek yıl da yine milyarlarca liralık arazilerini satacak.

Başakşehir Belediye Meclisi’nin Ekim ayı toplasında belediyenin 2023 yılı tahmini bütçesi görüşüldü. Bu yıl 2 milyar 146 milyon TL değerinde arsa satmak için Haziran ayında Belediye Meclisi’ne getirilen teklif AKP’li ve MHP’li meclis üyelerinin oy çokluğuyla kabul edilmişti. Belediye Meclisi getirilen 2023 yılı bütçe teklifinde ise AKP’li belediyenin gelecek yıl da 1 milyar 950 milyon TL değerinde arsa satacağı ve bütçesinin yüzde 60’ını bu arazi satışlarından karşılayacağı ifade edildi.

Milyarlarca liralık arsaların satılmasına olanak sağlayan 2023 yılı bütçe teklifi de CHP Grubu’nun ret oyuna rağmen AKP’li ve MHP’li meclis üyelerinin oy çokluğuyla kabul edildi.

PROJELER YARIM KALDI

CHP Grubu adına konuşan Meclis Üyesi Beyzade Kayabaşı belediyenin arazilerini satmasına tepki gösterdi. Yarım kalan projelere de değinen Kayabaşı, “2022 bütçeniz 980 milyon TL’ydi ama Temmuz ayında 3 milyar 410 milyon TL’ye çıkardınız. Mantıksal olarak bütçesini 1’den 3’e çıkartan bir başkanlıktan performansının da aynı oranda arttırması beklerdik. Bu yıl sadece ve sadece Fenertepe pazaryerinin temelini attınız, Güvercintepe pazaryerinin ise ihalesini yaptınız. Nikah sarayı inşaatını da lafta bıraktınız. Bu projeler 2020 yılında planlandı ve 2022 yılında bitirilip faaliyete geçirilmesi gerekiyordu” ifadelerini kullandı.

YÜZDE 60’I SATIŞ GELİRİ

Belediyenin 20223 yılı bütçesinin yüzde 60’ını arsa taşından elde ettiği gelirle karşılayacağını vurgulayan CHP’li Kayabaşı sözlerine şöyle devam etti:

“Başakşehir Belediye Başkanlığı tahmini bütçe yaparken Başakşehirliyi unutup yandaşa ve seçim sandığına bütçe yapmıştır. Belediyecilik tarihinde bütçesini iki yılda 6-7 kat artıran fakat hizmette yerinde sayan, iki yıl öncesine kadar 200 milyonluk arsa satışı yaparken şimdi 10 katı kadar daha fazla arsa satarak 2 milyara TL’lik arsa satan ve bütçe gelirinin yüzde 60’ını, 70’ini arsa satışıyla karşılayan bir belediye başkanı var mıdır? Benim bildiğim yok. Başakşehir’in geleceği arsaları giderayak haraç mezat satarak planladığınız bu abartılı ve gerçek dışı tahmini bütçenizi Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Grubu olarak şiddetle reddediyoruz.”

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)