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İYİ PARTİ Başakşehir Sokaklara İndi

İYİ PARTİ İstanbul,Başakşehir ilçe Başkanı Atakan Şakar ve Yönetimi Her hafta Perşembe ve Pazar günleri hizmet veren Başak Pazar esnafını ziyaret ederek ekonomi ve gündem üzerine sohbet etti…

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
24 Temmuz 2023 Pazartesi 07:36
İYİ PARTİ Başakşehir Sokaklara İndi
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ŞAKAR GAZETEMİZE ŞUNLARI SÖYLEDİ

“Ülkemizin İyi Partiye bu aralar çok ihtiyacı var.Bildiğiniz üzere kıs abir süre önce genel merkez kongremizi yaptık.Genel Başkanımız sayın Meral Akşener bizlere çok çalışma talimatı verdi.

Biz de bu talimat gereği yaz ayı olmasın rağmen Başakşehirimizin en önemli pazarlarından birisi olan ve haftanın iki günü halk’a hizmet veren Başak Pazar’da esnafımızı ziyaret ederek kendileri ile sohbet ettik.

Amacımız Eylül ayından sokaklara daha hızlı bir iiş yapmadan önce zaman zaman ısınma turları mahiyetinde de olsa yazın bu sıcak günlerinde halkımız ile iç içe olmaya gayret edeceğiz.

Başakşehir geniş toprakları olan yeni bir ilçe.Bahçeşehir ile etaplar arası 35 Km. lik bir yola tekabül ediyor. Burada siyaset yapmak kolay değil ama biz iyi partililer her zorluğun üstesinden gelecek azim ve kararlılığa sahibiz.

İstanbul Times Gazetesi ve Başakşehir Times Gazetesi olarak sesimize kulak verdiğiniz için sizlere de çok teşekkür ederiz. Başakşehir halkına saygılarımı sunarım diyen İlçe başkanı Atakan Şakar hep beraber ilçemize hizmet edeceğiz diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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