İSTMALL Görücüye Çıktığı Gün Alıcılardan Tam Not Aldı (VİDEOLU HABER )

MUTLAKA GİDİP GÖRMENİZ GEREKEN BİR PROJE İSTMALL

Tüketim değil üretim AVM'si: İSTMALL

İstanbul’da üretimin kalbi Başakşehir Organize Sanayi Bölgesi’nde yer alan Dersan Sanayi Sitesi’nin dönüşümüyle hayata geçirilen Trios 2023 kompleksinin göz bebeği İstmall AVM'nin lansmanı hafta sonu gerçekleştirildi. 250 milyon TL maliyet tutarına sahip AVM projesini hayata geçiren BİOS Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Remzi Aytekin, lansman sonrası gazetemize konuştu.

İstanbul Times Haber Merkezi / Barış Kış

Gerçekleştirmek üzere oldukları projenin Türkiye'de bir ilk olduğunu anlatan Aytekin, “Öncelikle şunu söylemek lazım. İnsanların zihnindeki algıyı kırmak için biz bu projeyi hazırladık. Bugüne kadar AVM dediğimiz zaman herkes tüketime dayalı bir şey anlıyor. Biz ise tüketime değil üretime dayalı bir AVM oluşturuyoruz. Türkiye'nin ekonomisine can veren İkitelli OSB'de bir sanayi AVM'si kuruyoruz.

Herkesin bunu bilmesini istiyoruz. Sanayiclerimizin, büyük iş insanlarının hepsinin bulunduğu bir tesis olacak burası. Öyle bir şey ki; biz burada Türkiye ekonomisinin ihracatının yüzde 9'una hitap eden toplam 7 milyon metrekarelik bir alan içinde sanayi alışveriş merkezi inşa ediyoruz.

Lokasyonumuz bilindiği üzere yeni havalimanı, yeni şehir hastanesine çok yakın ve İkitelli OSB'nin tam kalbinde. Diğer kooperatiflerle aramızdaki fark ise onlar 80'li yılların ihtiyaçlarını karşılamak için yapılmıştı biz ise bugüne hitap ediyoruz” dedi.

Bu AVM'de yok yok

İstmall'in birçok şeyi içinde barındıracağını da kaydeden Aytekin, “Lokasyonumuz sanayi anlamında İstanbul'un en kıymetli yeri, biz de bunu çok önemsiyoruz. İnşaatta nasıl insanların algısı akıllı ev ise bizde de algı akıllı ofisler olacak. Buradaki ofisler akıllı olacak. 24 saat korunan, her türlü işin olduğu, üretimin yapıldığı bir yer olacak. Ürettiğimiz malları satmak gerek sergilemek gerek pazarlamak gerek. Bunların hepsini burada insanlar yapabilecek. Yurtdışından gelen misafirlerimiz için burada ağırlanabilecek kulelerimiz inşa ettik. Farklı birçok şeyi burada birleştirdik. Bu yönde yürüyüşümüze devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Bir hayal gerçek oluyor

İSTMALL Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ayhan ise bir hayalin gerçek olmak üzere olduğunu vurguladı. Ayhan, “7 şirketin bir araya gelip böyle bir şey yapması bizim için büyük bir hayaldi. Hayallerimiz gerçek oldu. Şimdi hem üretim hem ofis hem de mağaza olmak üzere üç unsuru kapsayan bir AVM meydana getireceğiz. Gerçekten güzel bir teveccüh var. İnsanların ofisi oluyor üretim merkezi olmuyor üretim merkezi oluyor, mağazası olmuyor. Şimdi burada bütün bu sorunları bitiriyoruz. İnşallah İkitelli'nin gözdesi olacağız. 2022'de bitirmeyi düşünüyoruz. Sıkı çalışacağız. Metre fiyatlarımız 17 liradan başlıyor, 80 liraya kadar gidiyor” diye konuştu.

Zihniyet devrimi yapıyoruz

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi’ndeki Deri Mamülleri Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi (DERSAN Koop) Yapı Kooperatifi Başkanı Mehmet Mahşuk Gülaçar ise yaptıkları işin Türkiye'de büyük bir ses getireceğini vurguladı.

Gülaçar, “İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nin en güzel lokasyonunda BİOS Yapı ile beraber güzel bir projenin startını verdik. Bizim burada yapmak istediğimiz bir zihniyet devrimi. Sanayide bir zihniyet devrimi yapmak istiyoruz. Çünkü biz bu ülkenin zamanını, bu ülkenin planlama mantalitesini, bu ülkenin parasal ve insan kaynaklarını tamamiyle verimli hale getirmek için çaba gösteriyoruz. Bunun için sadece bina yapmak değil bunun içerisinde tamamen ülkenin geleceğine katkı verecek atılımlar nasıl olur diye düşünüyoruz.

Şu an bunun planlaması ve gayreti içindeyiz. Ülkenin zamanını en verimli şekilde kullanmanın gayreti içindeyiz. Almanya'ya dikkat edin İkinci Dünya Savaşı sonrası orada bir taş bile kalmadı.

Ama bugün 1 trilyon 650 milyar euro ihracat yapıyorlar. Bizim ise 200 milyar euro civarında bir ihracatımız var. Oysa biz gerçek ihracatı yapabilecek girişimciyi yaratmalıyız.

Bunun için üniversiteler sanayinin göbeğinde olmalı. Alın teri ile akın terinin birleşmesi gerektiğine inanıyoruz. Katma değerin yükselmesi gerektiğini söylüyoruz. Dolayısıyla biz bu tarz eserler inşa ederken bunlara değer veriyoruz. İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nde İSTMall Alışveriş ve Ticaret Merkezi de buna öncelik verecektir. Zira burada bir değişime ihtiyaç var” dedi.

Ticaretin kalbi olacak

İstmall'in ticaretin kalbi olacağını anlatan Gülaçar şu ifadeleri kullandı; “İSTMALL'de 276 iş merkezimiz var. Entegre olacak veya birleşecek yerler vardır. Proje buna göre planlandı. Biz burada büyük işletmelerin olmasını istiyoruz.

Ticaret burada olacak, bilim merkezleri burada olacak, pazarlama sistemi burada yürütülmüş olacak. Bilişim ve endüstri AVM'si gibi bir yer olacak.

Hem bilgi üretilecek, hem üretim olacak olacak hem de dünyanın her noktasına pazarlaması yapılabilecek olan güç olacak. Üretici kabiliyetlerimizi bütün dünyaya pazarlamak için burayı bir merkez olarak çalıştırmak istiyoruz. Gayemiz budur, başaracağımıza inanıyoruz. Bu ülkenin insanı her şeyi başaracak güce sahiptir. Elimizden geleni yapacağız.”

Kaynak. İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)