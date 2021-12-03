İSTANBUL GENÇLİK OYUNLARI’NDA HEYECAN SON SÜRAT

Başakşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Türkiye’nin İstanbul Gençlik Oyunları’nda heyecan ilçe finalleriyle sürüyor. Başakşehir’in Şamlar Tabiat Parkı’nın düzenlenen bilyalı tornet turnuvasında kız öğreniciler, İstanbul finallerinde Küçükçekmece’yi temsil etmek için yarıştı.

Kızlarda Küçükçekmece şampiyonu belirlendi

Nefeslerin tutulduğu turnuvada TOKİ Güneşpark Evleri Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi birinciliği göğüslerken, Halkalı Mehmet Akif Ersoy Çok Programlı Anadolu Lisesi ikinci, Orhan Gazi Anadolu Lisesi ise üçüncü oldu.

Oyunlara katılan öğrenci sayısı her geçen gün artıyor

İstanbul’un Avrupa yakasında bulunan 25 ilçenin yer aldığı İstanbul Gençlik Oyunları’nda şu ana kadar 72 binden fazla öğrenci kayıt yaptırdı. Küçükçekmece’den toplam 2 bin 858 öğrenci kayıt yaptırırken, bilyalı tornet turnuvasına 250’si kız, 250’si erkek olmak üzere 500 öğrenci katıldı. Küçükçekmece erkekler bilyalı tornet finalleri önümüzdeki günlerde yine Şamlar Tabiat Parkı’nda yapılacak.

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)