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İstanbul'da En Yeni Yatırım Evleri Air Başakşehir

İstanbul'da Başakşehir ilçesinde yeni bir konut projesi, yatırım ve kazanç fırsatlarıyla ön talep almaya başladı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
02 Aralık 2020 Çarşamba 11:42
İstanbul'da En Yeni Yatırım Evleri Air Başakşehir
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Son yıllarda İstanbul'un en fazla öne çıkan ilçelerinden biri olan Başakşehir'de fırsatlarla dolu yeni bir konut projesi yükseliyor. Satışa çıktığı ilk günden bu yana stokta ev bırakmayan alıcılar ve yatırımcılar şimdi o proje için ev alma yarışına girdi. Henüz lansmanı yapılmayan Başakşehir'in en yeni inşaat projesi şimdiden büyük ilgi görüyor. Megaşehir İstanbul'un Başakşehir ilçesi Air Başakşehir konut projesi ile topraktan satış için en yeni projesi oldu.

Özellikle İstanbul'da çok fazla kazandıran gayrimenkul yatırımı, ilçe bazında avantajını koruyor. 2020'de yapılan konut satışlarında liderliği elinde bulunduran İstanbbul'un pek çok ilçesi prim yapma potansiyeline sahip. Hal böyle olunca yeni projeler lansman öncesinde topraktan satışta yatırımcısını cezbediyor. Bu projelerden biri ise şu sıralar TV reklamlarında sıkça rastladığımız Fuzul Yapı projelerinden biri olan Air Başakşehir konut projesi. Güvenilir firmaların hayata geçirdiği inşaat projeleri ise büyük bir merakla bekleniyor. Yatırımcı ve ev sahibi olmak isteyenler lansman öncesinde özel fiyat avantajlarıyla evlerini satın alıyor veya yatırımlarını topraktan yapmış bulunuyor. 

5'Lİ DEV KONSORSİYUM

Hayata geçirdiği birbirinden özel projelerle adından bahsettiren özel bir konsorsiyum ile inşaa edilecek Air Başakşehir konut projesi resmi satışa henüz çıkmış değil. 3. İstanbul projesinin devam niteliğindeki yeni etap evleri Air Başakşehir Lansmanı kısa süre sonra gerçekleştirilecek ve konut fiyatları ve ödeme seçenekleri netleşmiş değil.. Yüzde 15 peşinatla 30 ay vade fırsatı ile yeni bir yatırım yaparak hazır mobilyalı konsept evinizde hemen kazanmaya başlayabilirsiniz. Daha önce hayata geçirilen dev projelerin işçinde yer alan ASAF iş ortaklığı, dev projeyi hayata geçirecek. Al Zamir, SEHA Yapı, Adese ve Fuzul Yapı projede yer alan ortaklar arasında.

BENZERSİZ BİR YAŞAM AİR BAŞAKŞEHİR'DE

Yeşil alanıyla, meydan ve parklarıyla doğa ile iç içe bir yaşam sunan Air Başakşehir projesinde yer alan evler özel bir fırsatla talep toplmaya başladı. Air Başakşehir’in eşsiz manzarası, alışveriş mağazaları ve yeşil alanlarıyla eşi benzeri olmayan bir yaşam vaad ediyor. Ev sahibi olmak için yıllarca birikim yapan genç evli çiftler, 1 veya 2 çocuklu aileler için 1+1 ve 2+1 daire seçenekleriyle geniş pencereli yeni dairelerinde mutluluğun önemli bir adımını atmış olacaklar. DEV ŞEHİR HASTANESİ YANI BAŞINIZDA Koronavirüs sürecinde açılışı gerçekleştirilen İstanbul'un en büyük şehir hastanesi olan Çam ve Sakura Başakşehir Şehir Hastanesine komşu olan evler, ferah ve geniş daire seçenekleri alıcısını bekliyor. Air Basaksehir; üniversitelere, hastanelere, parklara olan yakınlıgıyla hem doktorlar, pilotlar, is adamları ve ögrenciler için hem de yatırımcılar için büyük bir fırsat sunuyor.

AİR BAŞAKŞEHİR'DE HAYATI DOLU DOLU YAŞAYIN

Eğer Air Başakşehir’de oturuyorsanız şimdiden söyleyelim; arkadaşlarınız ve sevdikleriniz sizi bol bol ziyaret etmeye gelecekler. Sevdiklerinizi görmek için trafikte zaman harcamanıza gerek yok. Air Başakşehir’de asansöre binip dairenizin altında bulunan kafe ve restoranlara kolayca ulaşabileceksiniz. Aynı zamanda sevdiklerinizle beraber alışveriş caddesinde dolaşmaktan da çok büyük keyif alacaksınız. Bankalar, marketler, güzellik salonları, giyim mağazaları ve daha birçok iş yeri günlük işlerinizi kolayca gerçeklestirmeniz için hem sevdiklerinizi hem de sizleri bekliyor. Arkadaşlarınızla kafede buluştuktan sonra günlük işlerinizi de bitirdiğinize göre biraz da kendinize zaman ayırabilirsiniz. Sizin sağlığınız bizim için her şeyden degerli. Fit kalmanız için spor salonu; rahatlamanız, günün yorgunlugunu üstünüzden kolayca atabilmeniz içinse SPA, buhar odası, hamam ve sauna; yani 5 yıldızlı bir otelden beklediğiniz her şey Air Başakşehir’de sizi bekliyor.

ŞEHRİN ÖNEMLİ YERLERİNE OLDUKÇA YAKIN

Air Başakşehir’den İstanbul Havalimanı’na ulaşmanız sadece 12 dakika sürecek. Ulaşımda sağladığımız kolaylıklar tabii ki sadece bununla sınırlı değil. Çünkü Air Başakşehir, İstanbul’un yükselen değeri Başakşehir’in merkezinde yükseliyor. Air Başakşehir’den metroya 2 dakikada, Tem Otoyolu’na 5 dakikada, Atatürk Havalimanı’na 12 dakikada, E-5’e 12 dakikada, Yavuz Sultan Selim Köprüsü’ne ise sadece 20 dakikada kolayca ulaşabilirsiniz


 

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