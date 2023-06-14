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İmamoğlu Günlerce Süren Yangın Bölgesinde İncelemelerde Bulundu

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Başakşehir İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nde 11 Haziran’da çıkan yangınla küle dönen ve çöken 6 katlı fabrika çevresinde incelemelerde bulundu.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
14 Haziran 2023 Çarşamba 08:55
İmamoğlu Günlerce Süren Yangın Bölgesinde İncelemelerde Bulundu
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İMAMOĞLU: YANGININ ÇOK YAKIN MESAFEDEKİ TESİSLERE SIÇRAMADAN SÖNDÜRÜLMESİ KIYMETLİ

İmamoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, “Bir can kaybı olmaması, hepimiz için sevindirici. İnsanların ondan önce tahliye olması sevindirici. Çok yakın mesafede bulunan tesislere hiçbir şekilde yangının sıçramadan kontrol altına alınıp, söndürülmesi kıymetli. Ben, bütün itfaiyeci ekibimize, Daire Başkanımızdan erlerine varıncaya kadar emeklerine teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

İstanbul Times Haber Merkezi – Başakşehir / İstanbul

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Başakşehir İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nde geçtiğimiz 11 Haziran’da çıkan yangınla küle dönen ve çöken 6 katlı fabrika çevresinde incelemelerde bulundu. İBB Genel Sekreter Yardımcısı Murat Yazıcı ve İBB İtfaiye Daire Başkanı Remzi Albayrak, mahsur kalan 8 işçinin itfaiye ekiplerince kurtarılışı, yangının çıkış nedeni ve yanan binanın imalat süreçleriyle ilgili İmamoğlu’nu bilgilendirdi. Yanan ve ardından kısa sürede çökmeye başlayan binanın, 3 farklı zaman diliminde inşa edilip birbirine eklemlendiğini aktaran Albayrak, bu nedenle iç kesimlerdeki yangına müdahale etmekte zorlandıklarını dile getirdi.

ALBAYRAK: “2011’DEKİ BENZER YANGIN 6 GÜN SÜRMÜŞ”

Binanın her bir katının 5500 metrekareden oluştuğu bilgisini paylaşan Albayrak, binanın kısmen çökme sürecini de “Normalde böylesi bir bina, 2-3 gün süren yangınlardan sonra kendisini bırakırken, bu bina, daha birinci gün dolmadan kendini yavaş yavaş bırakmaya başlıyor” aktarımında bulundu.

Binada 10 farklı iş kolunda faaliyet gösteren işletmeler olduğunu kaydeden Albayrak, bu firmaların bir bölümünde parlayıcı, patlayıcı ve yanıcı malzemelerinin olduğunu tespit ettiklerini vurguladı. Benzeri bir yangının 2011’de yaşandığını ve söndürme işlemlerinin 6 gün sürdüğünü belirten Albayrak, “Dolayısıyla böylesi bir yangını bizim 60 saat içerisinde söndürebilmemiz, kontrol altına alabilmemiz bizim de bir başarımız” diye konuştu.

İMAMOĞLU: “CAN KAYBI OLMAMASI, HEPİMİZ İÇİN SEVİNDİRİCİ”

Bilgilendirmelerin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan İmamoğlu da şunları söyledi:

“Bugün, Organize Sanayi Başkanımıza hem bir geçmiş olsun dileklerimizi iletmek hem de İtfaiye Daire Başkanımız ve kıymetli ekibiyle beraber çalışmalarını dinlemek için geldim. Bir can kaybı olmaması, hepimiz için sevindirici. İnsanların ondan önce tahliye olması sevindirici. Çok yakın mesafede bulunan tesislere hiçbir şekilde yangının sıçramadan kontrol altına alınıp, söndürülmesi kıymetli. Ben, bütün itfaiyeci ekibimize, Daire Başkanımızdan erlerine varıncaya kadar emeklerine teşekkür ediyorum. Şu an göründüğü kadarıyla zaten yangın kontrol altında. Soğutma çalışmaları sürüyor. Muhtemeldir ki bu saatten sonra ilgili soruşturmalar ya da buradaki bir takım hukuki süreçler işleyecektir. Tabii Organize Sanayi Bölgemizin yönetimi, Başkanı, bu süreçle ilgili artık gerekli hukuki düzenlemeleri yapacaklardır.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne hangi hususta, hangi sorumluluk düşüyorsa, biz de Başkanımızın yanındayız. Diğer firma sahiplerine de geçmiş olsun. Can kaybı olmaması kıymetli. Diğer maddi yaraları da umuyorum ki sigortasıyla ve diğer hususlarıyla güvence altındadır.

Giderilmesini temenni ediyoruz. Organize Sanayi Başkanımızı da birazdan ziyaret edeceğim. Bu hususta öncü alınması gereken tedbirler, birtakım yapısal sıkıntılar, zorluklar ya da binalarla ilgili, belki işte az önce dediğimiz gibi dayanımla ilgili sıkıntıları var olan binalar varsa, onlarla ilgili ne yapabiliriz? Ki itfaiye, makul bir zaman diliminde buraya ulaşmış. İtfaiyeyle ilgili ekstra iş birliği yapabileceğimiz hususlar var mıdır, noktasında da bir toplantımız olacak. Tekrar İstanbul’umuza geçmiş olsun.”

Yangın bölgesinde bulunan esnaf, çalışan ve vatandaşlardan gelen sorunları dinleyen İmamoğlu, incelemesinin ardından Başakşehir Ziya Gökalp Mahallesi’ndeki İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Başkanlığı’na geçti. Başkan Mustafa Keskin ve ekibiyle bir araya gelen İmamoğlu’na, Yazıcı ve İBB OSB İlişkileri Danışmanı Mehmet Çakılcıoğlu da eşlik etti.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Son Güncelleme: 14.06.2023 10:26
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