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İkitelli OSB’den 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına büyük destek…

​​​​​​​Dünyanı derinden etkileyen KOVİD 19 salgınından dolayı ekonomik olarak etkilen dar gelirli vatandaşlara yardım olarak dağıtılmak üzere Türkiye Cumhuriyeti Cumhubaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılan “Biz Bize Yeteriz Türkiye” yardım Kampanyasına İkitelli Organize Sanayi Bölgesi’nde (İOSB) Büyük destek.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
11 Haziran 2020 Perşembe 14:57
İkitelli OSB’den 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına büyük destek…
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BEREKETLİ OLSUN İOSB YARDIMINIZ

Türkiye’nin en büyük organize sanayi bölgesi, sanayinin başkenti İkitelli OSB, ülke çapında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı verilen yoğun mücadele kapsamında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" milli dayanışma kampanyasına 5 milyon lira ile destek oldu.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

Pandemi nedeniyle ülke olarak geçirdiğimiz zor günlerde, büyük bir özveri ile emek harcayan başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere ülkemizin tüm üreten ve mücadele veren bileşenlerine teşekkür eden İkitelli OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut M. AYDIN, "İçinden geçtiğimiz bu zorlu süreci dayanışma içinde geride bırakacağımıza inanıyoruz.

Koronavirüs salgını nedeniyle dünya ve ülkemiz zorlu bir süreçten geçiyor. Toplumun her bir ferdini zorlayan bu süreçten el ele vererek, dayanışmayı ve paylaşmayı güçlendirerek çıkacağımıza inanıyoruz.

Bu nedenle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde başlatılan "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" Kampanyası'na İkitelli Organize Sanayi Bölgesi olarak 5.000.000 TL destek veriyoruz.

İkitelli OSB büyük bir aile. Bu ailenin her bir üyesi ve sanayicisiyle bu kampanyaya destek vermenin gururunu yaşıyoruz. Devletimizin ve milletimizin yanında olmaya devam edeceğiz." İfadelerine yer verdi.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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