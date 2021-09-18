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HÜDA PAR Başakşehir İlçe Başkanı İnan GÜNDEM'in Konuğu Oldu
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HÜDA PAR Başakşehir İlçe Başkanı İnan GÜNDEM'in Konuğu Oldu

Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Başakşehir İlçe başkanı Mehmet Zeki İnan Gazeteci Yazar Hüseyin Çetiner'in hazırlayıp sunduğu GÜNDEM programının konuğu oldu. İnan partisi ve Başakşehir'de yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
18 Eylül 2021 Cumartesi 10:19
HÜDA PAR Başakşehir İlçe Başkanı İnan GÜNDEM'in Konuğu Oldu
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MEHMET ZEKİ İNAN :HÜDA PAR'DA İLKELER ÇOK ÖNEMLİ 

HÜDA PAR İçin İslamiyeti Doğru Yaşamaya Gayret Eden  Kürtlerin Kurduğu Parti Deniyor Ne Dersiniz ?

HÜDA PAR;  halkımızın kahir ekseriyetinin  dini olan aziz İslamı referans alan ve doğal olarak islamı azami derecede  yaşamaya çalışan kadroların kurduğu bir parti. Ancak kürtler yoğunlukta olsa da yönetiminde  türk ve arapların da olduğu, etnisiteyi değil ortak inanç ve hedefleri merkeze alan ve bu çizgide halkımıza hizmet etmeye çalışan kadrolar tarafından kurulmuş bir siyasi parti.Mesela Başakşehir ilçe başkanı olarak ben kürd değil, arabım.

Başaşkşehir Çok Geniş Bir İlçe Orada Siyasi Çalışma Yapmak Zor Olmuyor Nasıl Bir Çalışma Yapıyorsunuz ? Mahalle Teşkilatlarınız Var Mı ?  En Çok Hangi  Mahallelerde Zorlanıyorsunuz ?

 İstanbul kendisine özgü şartları sebebiyle diğer şehirlerimizden farklı. Nüfusuyla, ekonomisiyle, potansiyeliyle büyük ve kalabalık bir şehir. Dolayısıyla zor bir şehir. Bunun farkındayız. Ancak biz hizmeti dava edinmiş bir partiyiz. Halka hizmetin ibadet olduğuna inanan kadrolarla yola çıkan ve çalışan bir partiyiz.

Çalışmalarımızı bir bütün olarak ilçe yönetimimiz, üyelerimiz, mahalle temsilcilerimiz  ve oluşturduğumuz Yerel Sorunları tesbit komisyonlarımızla birlikte çalışmalarımızı yapıyoruz. Esnaf ziyaretleri ve halk buluşmaları şeklindeki organizasyonlarla da halkımıza partimizi anlatıyor, onların da sorun, sıkıntı, şikayet, öneri ve taleplerini dinlemek suretiyle iletişimimizi sağlıyoruz.

Türkiye de 120'ye Yakın Siyasi Parti Var Seçmenler Neden HÜDA PAR'a Oy Versin ?Sizin Diğer Partilerden Farkınız Nedir ? 

Diğer partilerin tümü mevcut sistemi benimseyen, ancak sorun ve sıkıntıların müsebbibi olarak rakip partileri gören bir anlayışa sahiptirler.Biz ise sistemi sorun ve sıkıntıların kaynağı olarak görüyoruz. Mevcut partilerin sıkıntı olarak gördüğümüz yönlerinin çoğu da sistem kaynaklıdır.

Ülkede ciddi anlamda bir adalet sorunu vardır ve bu adaletsizliğin kaynağı sistemin kendisidir. Kürd meselesinde, ekonomide, inancın yaşanmasının önündeki engellerin önündeki engellerin hemen hemen hepsi sistemden kaynaklıdır.

Bu sebeple biz çözümü halkımızın inanç,örf ve manevi dinamiklerde olduğunu söyleyen, buna inanan ve buna çağıran bir parti olarak, diğer partilerden farklı bir partiyiz.

Kaynak: İstanbul Times HaberAjansı (İTHA) 

Son Güncelleme: 18.09.2021 12:11
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