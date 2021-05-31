Eski Başkan Mevlüt Uysal'ın Ben Yaptım Oldu Kararlarına Yargıdan Bir Tokat daha

BİR ÖNCEKİ DÖNEM MAHALLE MUHTARI İBRAHİM DİNÇ ÖNCE HAKHUKUK ADALET DEDİ VE İŞİ YARGIYA TAŞIDI …

Eski belediye başkanı Mevlüt Uysal’ın ben belediye başkanıyım sen sadece bir mahalle muhtarısın ben ne dersem o olur.

Mantığı ile hareket ederek aldığım kararı size soracak değilim beğenmiyorsanız yargı orada dediği için benim önceki dönem Güvercintepe Mahalle Muhtarı İbrahim Dinç’in dava açmasından başka çare bırakmadığı için dava çaldı.

Geç de olsa karar mahallesi adına dava açan Dinç’in talebi doğrultusunda çıktı. Belediye yerel mahkemenin kararını beğenmeyerek bir üst mahkemeye taşıdı. Eski muhtar üst mahkemenin de yerel mahkemenin de kararı doğrultusunda bir hüküm açıklayacağını bekliyor.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

İŞTE ESKİ MAHALLE MUHTARI İBRAHİM DİNÇ’İN YAPTIĞI BASIN AÇIKLAMASI …

GÜVERCİNTEPE MAHALLESİ HEPİNİZİN

Değerli Başakşehir’liler, Kıymetli Güvercintepe halkımız;

Bilindiği üzere, Başakşehir Belediyesi, 2012 yılında Güvercintepe Mahallesi’nde imar revizyon planı yaptı.

O dönem mahalle muhtarlığı görevindeydim.Plan çalışması çok sayıda mağduriyeti Beraberinde getirdi.

Yüksek gerilim hattı altında kalan bölge çözümsüzlüğe terk edildi. İmar transfer hakkı adı altında sürgün hakkı reva görüldü. Binlerce aile durumdan etkilendi. Eski 20.Sokak, yeni Şefaat Sokak’ta yer alan 10 metrelik yola 35 metre yol tanımlanarak, bölgeyle uyumsuz planların devreye alınmasına çalışıldı.Bahsedilen nokta üzerinde Hazreti Ebubekir Cami de vardı. Yüzlerce ev gibi, caminin de yıkılması planlar kapsamındaydı.

HALKIN YARARI İÇİN KARŞI DURDUK

Mahallemizde faaliyet veren 25 Stk ile beraber, tespit ettiğimiz olumsuz unsurları dönemin Başakşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal’a aktardık.

Sayın Uysal, diyalog adımına ve görüş alışverişi çabalarına sıcak bakmadı.

Bizlere mahkeme yolunu gösterdi.

Yasal haklarımızı korumak adına davalarımızı açtık.

2012 yılında başlayan hukuk mücadelemiz Bir süre öncesinde olumlu sonuçlarla neticelendi.

İstanbul 1. Ve 2.İdare Mahkemeleri, yüksek gerilim telleri altında kalan evlerin imar transfer hakkıyla ilgili taleplerimizin haklılığını onayladı. Aynı zamanda 35 metrelik yolla ilgili planların yanlış olduğuna karar verildi.

KARTOĞLU’DA UYSALIN KAFASINDA HARALET ETTİ ŞAŞKINIZ…

Üzülerek söylemeliyim ki, Mevlüt Uysal’ın ardından göreve gelen sayın Kartoğlu, Güvercintepe Mahallesi’nin sorunlarına dair ortaya koyduğu sorunu çözme noktasında bakış açısını birden kuruttu.

Bölge İdare Mahkemeleri’nin kararlarına itiraz ederek, Danıştay’a başvurdu. Başka bir deyişle, dün söylediğini bu gün unuttu.

ÜLKEMİZDE HALEN ADALETLİ YARGIÇLAR VAR,UMUTLUYUZ

Ümit ediyorum ki, Danıştay Başakşehir Belediyesi’nin itirazını reddedecek ve yerel mahkemelerin kararını onayacak.

Altınşehir Mahallesi’nde de aynı şekilde mutsuz edilen komşularımızı da hesaba katarak, belki de 3-5 bin ailenin olası mağduriyeti önlenmiş olacak.

Umudumuz, kazanımla sonuçlanacak.

LÜTFEN DİKKAT

Yukarıda kısaca bahsettiğim gelişmelerle birlikte, Güvercintepe ve Altınşehir’de içeriden ve dışarıdan bir takım kötü niyetli, gayrimenkul tüccarlarının harekete geçebileceğini düşünüyorum.

İyi niyetten uzak olduğuna inandığım bu gruplar, mevcut kaostan faydalanarak, insanların ellerindeki mülkleri ucuza kapatmanın derdinde olabilirler. Buradan tüm komşularımızı çağrıda bulunmak istiyorum;

‘’Lütfen bu tür yaklaşımlara itibar etmeyiniz.

Evlerinizi, yuvalarınızı kötü düşünceli insanlara vermeyiniz.

Çok yakın bir zamanda Danıştay’tan gelecek lehte karardan sonra, beklediğimiz haklara kavuşacağımızı düşünüyorum.

Durumun hassasiyetini ve konunun önemini kamuoyuna saygıyla sunuyorum.

İŞTE MAHKAME KARARLARI

İKİNCİ KARAR ÖRNEĞİ...