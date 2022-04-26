banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 22
açık
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
2.418,30
ALTIN
905,59
DOLAR
14,80
STERLİN
18,70
EURO
15,79
Avcılar Belediyesi’nde gerçeği aratmayan tatbikat
Avcılar Belediyesi’nde gerçeği aratmayan tatbikat
CHP'li Vekil Karabat'tan : AKP'ye Ver Yansın
CHP'li Vekil Karabat'tan : Akp'ye...
Cemal Doğan: İnşaat malzemeleri karaborsaya düştü
Cemal Doğan: İnşaat malzemeleri karaborsaya...
Çocuklar Yenikapı'ya Akın Etti
Son Dakika
Çocuklar Yenikapı'ya Akın Etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan Başakşehir’de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte Başakşehir Millet Bahçesi’nde düzenlenen 23 Nisan Çocuk Şenliği’ne katıldı. Başakşehirli çocuklara hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu millet bahçesinin açılışında bugünü hayal etmiştim” dedi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
26 Nisan 2022 Salı 17:12
Cumhurbaşkanı Erdoğan Başakşehir’de
banner171

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA) / Hüseyin Çetiner

TBMM'nin açılışının 102. yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın coşkusu Başakşehir Millet Bahçesi’nde düzenlenen etkinliklerle kutlandı. Başakşehir Belediyesi ve TRT’nin etkinlik alanına kurduğu stantlarda çocuklar gönüllerince eğlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başakşehir Millet Bahçesi'nde düzenlenen 23 Nisan Çocuk Şenliği’nde açıklamalarda bulundu.

“Bugünü hayal etmiştim”

Başakşehir Millet Bahçesi’nde buluşan binlerce Başakşehirli çocuğa hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu millet bahçesinin açılışında bugünü hayal etmiştim. Okulda size öğretilenleri mutlaka alın ama onunla sınırlı kalmayın. En iyi öğretici hayattır, hayatla bağlarınızı asla koparmayın. Salgın döneminde aylarca evden çıkamadığınızı biliyorum. Artık bu sıkıntılı günler inşallah geride kaldığına göre her fırsatta parklarda, bahçelerde imkân olan her yerde temiz havayla, bugün olduğu gibi tabiatla arkadaşlarınızla buluşun” dedi.

“Sizler için 2071 vizyonunu tasarlıyoruz”

Derslerin dışında kendilerini mutlu hissedecekleri bir alanda mutlaka çalışın. Konuşmasına devam eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Biz geçtiğimiz 20 yılda sadece eğitim sistemimizin alt yapısını güçlendirmekle kalmadık sizlerin işte bu tür çabalarınızı kolaylaştıracak adımları da attık. Sizler için 2071 vizyonunu tasarlıyoruz. İnşallah sizlerde sizden sonraki nesillere mirası daha da zenginleştirerek aktaracaksınız. 23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk bayramınızı tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.

“Çocuklarımız gönüllerince eğlendi”

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu da Başakşehir Millet Bahçesi’nde binlerce çocuğa ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadığını ifade etti. Çocukların unutulmaz bir gün geçirdiğini belirten Başkan Kartoğlu, “Salgın nedeniyle iki yıldır 23 Nisan coşkusunu yaşayamayan çocuklarımız, bugün birbirinden renkli etkinliklerle doyasıya eğlendi. Açılışını Cumhurbaşkanımızın yaptığı Başakşehir Millet Bahçemizde çocuklarımızın bayramını kutlamak ve coşkularına ortak olmak bizler için hem mutluluk, hem de gurur kaynağı oldu” dedi.

Etkinlik alanına gelen çocuklar, mutluluğun sesi Radyo Başakşehir’e de konuk olarak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı hakkındaki duygu ve düşüncelerini de anlattı.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başakşehir Yeniden Refah Partisi, Basını Unutmadı
Başakşehir Yeniden Refah Partisi, Basını Unutmadı
Başakşehi̇r Dublaj Okulu’nda İki̇nci̇ Dönem Başlıyor
Başakşehi̇r Dublaj Okulu’nda İki̇nci̇ Dönem Başlıyor
İSTANBUL GENÇLİK OYUNLARI’NDA HEYECAN SON SÜRAT
İSTANBUL GENÇLİK OYUNLARI’NDA HEYECAN SON SÜRAT
Başakşehir Yeniden Refah Partisi Basınla Bir Araya Geldi.
Başakşehir Yeniden Refah Partisi Basınla Bir Araya Geldi.
HÜDA PAR Başakşehir İlçe Başkanı İnan GÜNDEM'in Konuğu Oldu (VİDEOLU)
HÜDA PAR Başakşehir İlçe Başkanı İnan GÜNDEM'in Konuğu Oldu (VİDEOLU)

banner186

banner201

banner199

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169