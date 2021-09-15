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Çok Geç de olsa Bir HUKUK ZAFERİ ELDE ETTİK.

Başta adına o dönem Grup Başkan Vekilliği yaptığım ve adlarına dava açtığım Geçen Dönemki CHP Başakşehir Belediye Meclis Gurubumuza, Avukat Hüseyin Cengiz’e 3.Bölge Milletvekilimiz Sn Özgür Karabat ,tüm parti yönetici ve emekçilerimize,Bölgede taraf olan Bader ve tüm STK’larımıza,davaya sonradan müdahil olan Dr Mehmet Gümüş ,Av Cenk Söbe’ye ve Bahçeşehir halkına teşekkür ederim.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
15 Eylül 2021 Çarşamba 14:10
Çok Geç de olsa Bir HUKUK ZAFERİ ELDE ETTİK.
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BAHÇEŞEHİR GÖLET PARK İNŞAATININ KAÇAK OLDUĞU BİR KEZ DAHA TESPİT EDİLDİ!

Avukatlığını Hüseyin Cengiz’in yaptığı İBB ve Başakşehir CHP belediye meclis üyesi Abdülhadi Akmugan tarafından Geçen dönemki Meclis Üyeleri adına açılan Gölet Park planlarına itiraz davası sonuçlandı.

İstanbul Bölge İdare Mahkemesi, Dördüncü İdare Dava Dairesi 2021/459 Esas No, 2021/803 Karar No ile;

Başakşehir ilçesi, Bahçeşehir 1.Kısım Mahallesi sınırları içinde bulunan ''Bahçeşehir Gölet Bölgesi'' 607 Ada 2,5,6,7,8,9,10 sayılı parsellerde hasılat paylaşımı modeli ile rekreasyon işlemi yaptırılmasına ilişkin belediye başkanına yetki verilmesine dair 06.03.2015 tarihli meclis kararı ve bu kararın uygulanması için 22.04.2015 tarihinde yapılan ihale kapsamında, işlemlerin iptali istemiyle açılan dava davacı lehine sonuçlanmıştır.

2016/0283-0284-0285-0286-0287-0288 ruhsat nolu yapı ruhsatlarının iptaline ilişkin İstanbul 12.İdare Mahkemesi'nin 27.10.2020 tarih ve E:2019/2103 K:2020/1187 sayılı kararının davalı Başakşehir Belediyesi tarafından, ''Ruhsatların düzenlendiği tarihte verilmiş bir yürütmenin durdurulması kararının bulunmadığı, bölge idare mahkemesinin kararına aykırı karar verildiği'' gerekçesi ile kararın kaldırılması talebi incelenmiştir.

SONUÇ VE KARAR

K:2020/1187 sayılı kararına karşı yapılan istinaf başvurusunun reddine, istinaf aşamasında yapılan yargılama giderlerinin davalı Başakşehir Belediyesi üzerinde bırakılmasına, kesin olarak 06.09.2021 tarihinde oy birliği ile karar verilmiştir.

Bölge İdare Mahkemesi Dördüncü İdare Dava Dairesi kararının ardından Bahçeşehir Gölet Park ticari alanların ruhsatları iptal edilmiş, inşaatların kaçak olduğu mahkeme kararı ile tespit edilmiştir. 2 kez imar planları ve inşaat ruhsatları iptal edilen Gölet Park ile ilgili olarak Başakşehir Belediyesi'nin bir an önce mahkeme kararlarına uymasını ve Gölet'i eski hale getirmesini bekliyoruz!

İstanbul Haber Ajansı (İTHA)

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