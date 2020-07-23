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CHP’Li Özbakır: Çevre İle Alakalı En Son Söz Söyleyecek Kurum “AKP”li Başakşehir Belediyesidir Dedi

Cumhuityert Halk Partisi (CHP) Başakşehir ve İBB meclis Üyesi Mali Müşavir Hayrettin Özbakır Temmuz ayı İBB Meckis toplamtısında Ak Partili Başakşehir Belediye yönetcileri hakkında sert ifadelerde bulundu.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
23 Temmuz 2020 Perşembe 17:01
CHP’Li Özbakır: Çevre İle Alakalı En Son Söz Söyleyecek Kurum “AKP”li Başakşehir Belediyesidir Dedi
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EKOLOJİ VE ÇEVRE İLE ALAKALI SÖZ SÖYLECEKE EN SEON KURUM “AKP” Lİ BAŞAKŞEHİR BELEDİYE YÖNETİCİLERİDİR DEDİ …

EKOLOJİ VE ÇEVRE İLE ALAKALI SÖZ SÖYLECEK EN SEON KURUM “AKP” Lİ BAŞAKŞEHİR BELEDİYE YÖNETİCİLERİDİR DEDİ …

Özbakır konuşmasında şunları söyledi ”Sayın başkan Saygıdeğer meclis üyeleri Hepinizi saygı ve sevgilerimle selamlıyorum

Ben Başakşehir İBB meclis Üyesi Hayrettin ÖZBAKIR Adalet ve Kalkınma Partisi Başakşehir meclis üyelerinin vermiş oldukları önerge ile İBB Kiptaş’a ait Başakşehirdeki gayrimenkulü yeşil alana çevrilmesini istiyorlar.

İstanbul’da ekoloji yeşil alan hakkında söz söyleyecek son makam Ak Partili Başakşehir belediye yöneticileridir

Daha düne kadar 23 Haziran 2019 seçimleri öncesi İBB’den Kiptaş’a arazi transferi yapanlar Habitat ödüllü güzelim Bahçeşehir göleti imara açıp betona gömenler, Kayaşehirde 750 dönüm yeşil alan olacak araziyi TÜRGEV'e servis edenler,Bahçeşehir Pazartürk Pazar alanını yandaş müteahhite Altın tepside sunanlar,Başakşehir 1. Etapta Cami alanını TÜRGEV'e hibe edenler,Bahçeşehirde donatı alanını akaryakıt istasyonu yapanlar,Sağlık ve kreş alanını konut işyeri yapanlar,Sazlıdere baraj havzasında kaçak inşaat yapıp çam ağaçlarını kesip betona gömenler,Eğitim alanını yandaş Mall of AVM yapanlar,Rekreasyon alanını kafeye çevirenler, Başakşehir sınırları içerisinde yer alan ihanet kanalı kanal İstanbul çevresi yeşil alanları Katarlılara imha ettirenler,Sonrada gelip yağmacı mantığıyla İBB nin İstanbul halkının mal varlığını yağmalamak için meclis çoğunluğunuza güvenip önerge vereceksiniz,Sevsinler sizin yeşil alan sevginizi

İBB’nin İstanbul halkının mallarını kadim şehrimiz İstanbul’umuzu yağmalamanıza asla ve asla izin vermeyeceğiz bu böyle biline.

Hepinizi tekrar saygı ve sevgilerimle selamlıyorum


Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Son Güncelleme: 23.07.2020 18:02
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