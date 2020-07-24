CHP’li Kümeç AKP Şeffaf Değil

YANDAŞ KLÜLÜP VE DERNEKLER KORUNUYOR

Nizammetin Kümeç gazetemize şunları söyledi “Son Belediye meclis toplantısında AKP meclis grubu nerede ise adrese teslim futbol külüplerine yardım ve destek verdiler. Mesela Başakşehir Spor Kulübü başkanı Ahmet Ağırman aynı zamanda AKP meclis üyesidir. Hakeza Kayaşehir Spor Kulübü ‘nün başklanının da ağabeyi Başakşehir Belediyesinin Spor işlerinin başında olan kişi. Biz CHP olarak isteriz ki sadece yandaş kulüplere değil ilçede zor şartlar altında ayakta kalma mücadelesi veren bütün külüplere eşit mesafeda yardım edilmelidir. Aslında eşit olarak bütün külüplere yardım yapılsa biz bu maddeye Red vermezdik. Ama bütün külüplere eşit mesafede yardım edilmiyor .

AKP’li Başakşehir Belediyesi Çevreye ve doğaya saygılı hareket etmiyor. Mesela İçme suyu havzasında kaçak kurban satış ve kesim yeri yapmak istedi.

CHP Başakşehir Belediye meclis üyeleri olarak buna itiraz ettik. Bu itirazımız üzerine İBB bu çalışmayı iptal etti.

Yine AKP’li İBB meclis üyeleri yıllardır Başakşehir’de İBB’nin garimenkulü olan yerleri meclis üyesi çoğunluklarına güvenerek ilçe belediyesine verdik diye biliyorlar kimin malını kime veriyorsun demezlermi diyerek İBB de meclis çoğunluğu başka bir kurumun mallarını almak ahlaki değil diyerek tepki gösterdi.

Kaynak: İstabul Times Haber Ajansı (İTHA)